Si avvicina la Festa del Papà, e Roborock non vuole farsi trovare impreparata. L’azienda ripensa i tradizionali regali per celebrare i papà e mette a disposizione soluzioni intelligenti per la pulizia: al via nuove promozioni appositamente studiate per offrire più tempo libero per tutti gli abitanti della casa. Scopriamole insieme.

La Festa del Papà incombe, e Roborock promette offerte giuste per tutti

Secondo il recente sondaggio condotto da Roborock con Doxa, solo il 32% degli uomini dichiara di occuparsi attivamente delle pulizie domestiche, e la quasi totalità si definisce un vero e proprio “amante della tecnologia”. Questa Festa del Papà può dunque rivelarsi l’occasione ideale per mettere alla prova i genitori tecnologici, con una selezione pensata per sorprendere anche i papà più esigenti e trasformare le pulizie in un’esperienza smart ed efficiente.

Per il papà che vuole il meglio e ama la domotica e i gadget più avanzati troviamo Roborock Saros 10R, robot aspirapolvere con doppi moci rotanti, intelligenza artificiale e sistema di navigazione StarSight Autonomous System 2.0. Combina la tecnologia 3D ToF a doppia luce a una telecamera RGB potenziata dall’AI, per una mappatura 3D dell’ambiente e un rilevamento avanzato degli ostacoli, grazie anche alla tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance con un laser verticale che amplia il campo visivo. Completano il quadro l’efficace sistema anti-groviglio con spazzola principale DuoDivide e laterale FlexiArm Riser, e il telaio AdaptiLift che permette di superare soglie fino a 4 centimetri.

Saros 10R è in offerta su Amazon e sullo shop online ufficiale Roborock fino al 16 marzo 2026 al prezzo di 849,99 euro invece di 1499,99 (sconto di 650 euro).

Chi ama la tecnologia ma preferisce qualcosa di più semplice e meno costoso può optare per Roborock QV 35A, robot dotato di potenza di aspirazione HyperForce da 8000 Pa, sistema antigroviglio per minimizzare l’accumulo di capelli e peli e doppi panni rotanti a 200 giri al minuto (in grado di sollevarsi automaticamente per evitare i tappeti). Offre una navigazione con sistema LiDAR PreciSense con tecnologia Reactive Tech, per una mappatura precisa e l’evitamento intelligente degli ostacoli, e una stazione multifunzione in grado di gestire svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni, per un massimo di 7 settimane di autonomia senza interventi manuali.

QV 35A Set è in offerta su Amazon e sullo shop online ufficiale Roborock fino al 16 marzo 2026 al prezzo di 329,99 euro invece di 599,99 (sconto di 270 euro).

Papà diffidente per quanto riguarda il mondo delle pulizie automatizzate? Per lui Roborock propone Q10 S5+, robot attento al rapporto qualità-prezzo che non vuole comunque rinunciare all’innovazione. Offre un sistema di lavaggio con panno vibrante VibraRise 2.0 combinato con una potenza d’aspirazione HyperForce da 10.000 Pa. A disposizione aggiramento degli ostacoli, navigazione con laser LDS, controlli vocali e una batteria da 5200 mAh, per un tempo di funzionamento di 250 minuti. La manutenzione è semplificata grazie al doppio sistema anti-groviglio, che previene l’accumulo di capelli e peli sulle spazzole Rispetto a quella standard, questa versione Plus mette a disposizione anche la stazione di ricarica con svuotamento automatico della polvere.

Q10 S5+ è in offerta su Amazon e sullo shop online ufficiale Roborock fino al 16 marzo 2026 al prezzo di 229,99 euro invece di 439,99 (sconto di 210 euro).

Infine, per il papà che non si fida e vuole avere sempre il controllo c’è Roborock F25 LT, aspirapolvere wet&dry senza fili. Propone una potente aspirazione di 20.000 Pa e una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto. A disposizione un design FlatReach 2.0 che permette al corpo di appiattirsi a 180°, così da raggiungere le superfici sotto i mobili bassi fino 12,5 cm di altezza, mantenendo la piena potenza. Offre inoltre una autopulizia e asciugatura ad alta temperatura, puntando molto sul rapporto qualità-prezzo.

F25 LT è in offerta su Amazon e sullo shop online ufficiale Roborock fino al 16 marzo 2026 al prezzo di 249,99 euro invece di 349,99 (sconto di 100 euro).

Vi ricordiamo che fino al 16 marzo sono attive anche le offerte di primavera, con diversi altri sconti per la gamma Roborock. Per scoprirli tutti potete seguire i link qui in basso, sia per Amazon sia per il sito ufficiale.