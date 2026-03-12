Mentre la NASA guarda ad aprile per il lancio di Artemis II, LEGO ci porta sulla Luna con un nuovo set dedicato ai fan di Tintin: stiamo parlando del set LEGO Ideas Razzo lunare di Tintin, un modello da esposizione ispirato ai classici fumetti di Tintin “Obiettivo Luna” e “Uomini sulla Luna“. Scopriamolo insieme.

LEGO lancia il set da esposizione Razzo lunare di Tintin

LEGO lancia un nuovo set progettato per adulti (18 anni in su): il Razzo lunare di Tintin fa parte della linea LEGO Ideas ed è composto da 1283 pezzi. Ricrea l’inconfondibile razzo lunare a scacchi rossi e bianchi: è alto 49 cm ed è stato realizzato come un pezzo da esposizione con l’intento di trasformare il leggendario viaggio di Tintin dalla pagina alla realtà fatta di mattoncini.

Il nuovo set (#21367) include sei personaggi classici di Tintin: Tintin, il Capitano Haddock, il Professor Calculus, Thomson e Thompson, tutti vestiti con tute spaziali dettagliate con caschi e bombole di ossigeno, oltre a una minifigure del cane Milù.

I costruttori possono rivivere un momento iconico di “Uomini sulla Luna” rimuovendo il pannello nella parte superiore del razzo: qui trova spazio una sala di controllo nascosta, che consente di posizionare le minifigure. Il Razzo lunare è stato presentato dal fan designer portoghese Alexis Dos Santos tramite il programma LEGO Ideas: una volta progettato e pubblicato sulla piattaforma, ha raggiunto il traguardo dei 10.000 voti e, dopo il processo di selezione, è stato approvato per essere trasformato in un set LEGO ufficiale.

“La creazione del razzo lunare di Tintin è stata un’esperienza incredibile“, ha commentato proprio Dos Santos. “Volevo catturare lo spirito di questo iconico razzo di Tintin per celebrare sia la sua eleganza ingegneristica che il suo ruolo nella cultura pop. Ricrearne la curvatura e collegare i tre piani ha stimolato la mia creatività e vederlo finalmente completato con tutte le minifigure nelle loro tute spaziali è stato incredibilmente gratificante. Spero che questa creazione susciti lo stesso senso di immaginazione e avventura che mi ha ispirato fin dall’inizio“.

Il nuovo set è compatibile con l’app LEGO Builder:, che permette di seguire istruzioni digitali passo passo con la possibilità di ingrandire, ruotare in 3D e tenere traccia dei progressi.

Prezzo e uscita del nuovo set LEGO

Il set LEGO Ideas Razzo lunare di Tintin (#21367) è disponibile da oggi in preordine. Sarà in vendita a partire dal 1° aprile 2026 al prezzo consigliato di 159,99 euro sullo shop online LEGO e nei LEGO Store.