LEGO amplia la sua linea Icons con un nuovo set che gli amanti dei motori e soprattutto dei veicoli storici non potranno lasciarsi sfuggire: si tratta del set LEGO Icons Ford Model T (#11376), che propone una replica dettagliata dell’iconica (per l’appunto) vettura del 1910. Scopriamola insieme più da vicino.

Debutta il nuovo set LEGO Icons dedicato alla Ford Model T

LEGO celebra una vera icona della storia automobilistica e lancia il set Ford Model T (11376) per adulti: parliamo di una replica dell’auto del 1910, dotata di tetto in tessuto pieghevole, parabrezza apribile e un’unica porta passeggeri apribile. Il nuovo set è composto da 1060 pezzi ed è compatibile con l’app LEGO Builder: quest’ultima permette di costruire in modo ancora più smart, sfruttando istruzioni tridimensionali e la possibilità di ruotare, ingrandire e tenere traccia dei progressi.

Per chi non la conoscesse, la Ford Model T è considerata la prima automobile sufficientemente economica da poter essere acquistata dalle famiglie della classe media americana. Il modello è diventato simbolo della modernizzazione e delle motorizzazione di massa negli Stati Uniti. Il primo esemplare venne prodotto nel 1908, e nel 1910 la produzione venne spostata in un nuovo complesso: quest’ultimo consentì di velocizzare di parecchio la produzione, e la Model T fu proprio la prima vettura prodotta in grandissima serie utilizzando la catena di montaggio. Pensate che ne furono venduti oltre 15 milioni di esemplari.

Tra le altre caratteristiche della Ford Model T firmata LEGO abbiamo il bagagliaio posteriore apribile e un abitacolo ricco di dettagli (si può sollevare il sedile per accedere al serbatoio del carburante), con tanto di sterzo funzionante. Il pannello del cofano può essere sollevato da entrambi i lati per rivelare il motore, ed è possibile girare la manovella per azionare la ventola.

L’auto viene proposta in una carrozzeria nera, con dettagli dorati, ampi cerchi a raggi e sottili pneumatici in gomma bianchi: perfetta per dare un tocco vintage alla casa o, perché no, all’ufficio, e da regalare agli amanti delle auto classiche. Le dimensioni? La Model T in mattoncini arriva a 29 cm di lunghezza, 20 cm di altezza e 13 cm di larghezza.

Prezzo e disponibilità di LEGO Icons Ford Model T

Il nuovo set LEGO Icons Ford Model T è già disponibile all’acquisto in preordine attraverso il LEGO Store, e sarà commercializzato a partire dal 1° marzo 2026. Il prezzo consigliato è di 129,99 euro, e il set consente di accumulare 975 punti LEGO Insiders.