La stagione 2026 di Formula 1, quella caratterizzata dal più grande cambiamento regolamentare della storia recente, torna subito in pista per il secondo Gran Premio dell’anno.

Dopo il Gran Premio d’Australia della scorsa settimana, il circus ha spostato le tende in quel di Shanghai, dove gli undici team e i ventidue piloti stanno per prendere parte al Gran Premio della Cina: andiamo a fare il punto della situazione, a scoprire alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come seguire tutte le sessioni in diretta.

Back-to-back per la Formula 1: è già tempo della seconda gara del 2026

Sono passati appena quattro giorni dalla prima gara della stagione 2026 di Formula 1, quella corsa domenica 8 marzo sull’Albert Park Circuit di Melbourne, in Australia. A dare la sveglia agli italiani (il semaforo verde è scattato quando qua erano le 5 del mattino) ci ha pensato la Mercedes che, forte di quella che per ora essere una forza difficilmente contrastabile dagli avversari, ha piazzato una tranquilla doppietta.

Dietro alle Frecce d’argento di George Russell, primo vincitore della stagione, e Kimi Antonelli si è piazzato Charles Leclerc su Ferrari, autore di una partenza a fionda e di una prestazione abbastanza solida. Giù dal podio un ritrovato sir Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo ha messo insieme probabilmente il weekend più solido da quando veste rosso.

Prova opaca per il campione in carica Lando Norris, sesto in griglia e quinto al traguardo. Disastro per l’altra McLaren, con Oscar Piastri che, davanti al proprio pubblico, si è “stampato” contro le protezioni tra curva 4 e curva 5 nel giro di installazione.

Bene Max Verstappen che, dopo il botto in qualifica, sale dal ventesimo al sesto posto. A punti anche Ollie Bearman (Haas), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi, primi punti iridati) e Pierre Gasly (Alpine). Male Aston Martin, che ha usato il Gran Premio come un vero e proprio test, e Cadillac, team che sembra molto distante dal resto del gruppo.

Il secondo race week, in Cina, sarà teatro della prima Gara Sprint del 2026

Archiviato il recap della prima gara, concentriamoci dunque sul secondo Gran Premio della stagione di Formula 1 che, come anticipato, si correrà in Cina sullo Shanghai International Circuit di Shanghai.

La pista è lunga 5.451 metri, caratterizzata da 16 curve (nove a destra e sette a sinistra), prevede quattro punti per l’utilizzo della Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte) e pone il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico) subito prima dell’ultima curva.

Sarà un weekend Sprint e di conseguenza avremo una sola sessione di prove libere (al venerdì mattina) e un programma modificato per includere la sessione di qualifica Sprint (suddivisa nelle solite tre manche, ridotte, con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) del venerdì pomeriggio e la gara Sprint (che durerà 19 giri o 60 minuti) di sabato mattina.

Da sabato pomeriggio riprenderà il programma “classico” con la sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) e la Gara di domenica, che avrà una durata di 56 giri (per una distanza complessiva di 305,066 km), e chiuderà il programma del weekend.

Nell’edizione 2025 ha dominato la McLaren, poi scuderia campione del mondo di Formula 1 a fine stagione, con pole position di Oscar Piastri al sabato e vittoria dello stesso pilota australiano alla domenica.

Lo scorso anno in terra cinese è stato amarissimo per la Ferrari: qualifiche e gara Sprint, entrambe conquistate da Lewis Hamilton, sembravano il preludio a un weekend super solido per la scuderia del Cavallino rampante; nella qualifica del sabato, poi, le cose andarono molto male per i due in rosso, addirittura squalificati (Hamilton per eccessiva usura del pattino del fondo e Leclerc per vettura sottopeso) al termine della corsa.

Questa pista dovrebbe essere più congeniale alle monoposto 2026

In generale i piloti (tranne Russell) non hanno avuto parole dolci per le monoposto 2026 di Formula 1 ma, probabilmente, influisce il fatto che la gara inaugurale sia stata svolta sulla pista di Melbourne, già sulla carta poco favorevole al bilanciamento 50:50 tra termico ed elettrico.

Dal punto di vista dell’energia, la pista cinese sarà sfidante quasi unicamente nel lungo rettilineo tra curva 13 e curva 14 (lungo circa 1,2 km), preceduto però da una sezione di curve a media e bassa velocità che permetteranno ai piloti di non sopraggiungere a batteria scarica.

Considerando la natura Sprint del weekend di gara (come lo scorso anno), sarà molto importante che i piloti arrivino già alle prime prove libere con un set-up ottimale, sia meccanico/aerodinamico che per la gestione dell’energia, in modo da non dovere (quasi certamente) sacrificare le Qualifiche Sprint di venerdì pomeriggio e la Gara Sprint di sabato mattina.

Discorso differente per le Qualifiche del sabato pomeriggio e per la Gara, quella della domenica: dopo le sessioni Sprint, infatti, verrà riaperto il parco chiuso e le squadre potranno apportare modifiche. Nella gara lunga, inoltre, entreranno in gioco le soste: una è obbligatoria da regolamento e non è detto che ne vedremo altre, al netto di interventi della Safety Car, dato che una sosta costa circa 24 secondi sulla pista di Shanghai.

È la prima gara della stagione per la F1 Academy

Oltre alla classe regina, nell’arco del weekend scenderanno in pista anche le ragazze della F1 Academy, la serie tutta al femminile (erede della W Series) che affianca in alcuni weekend di gara la Formula 1 dal 2023.

Al campionato prendono parte sei team di Formula 3 e ognuno può schierare 3 vetture a testa per un totale di 18 partecipanti: 17 hanno il posto “fisso”, mentre la diciottesima è una wild card che cambia a ogni Gran Premio (ad esempio, in Cina, avremo la cinese Wei Shi).

Ognuna delle giovanissime partecipanti è supportata da un “main sponsor”: dieci sono supportate dalle scuderie di Formula 1 (ad esempio, Ferrari supporta la danese Alba Larsen), le altre sono supportate da sponsor con rilevanza globale.

Il format prevede una sessione di prove libere da 40 minuti, una sessione di qualifica da 30 minuti e due gare da 35 minuti ciascuna: la prima, al sabato, prevede la griglia invertita e assegna un punteggio minore; la seconda, alla domenica, rispetta la griglia di partenza decretata dalle qualifiche e assegna punteggio pieno.

Lo scorso anno ha vinto Doriane Pin, giovane pilota francese sponsorizzata da Mercedes (e pilota di sviluppo per la Stella a tre punte) che annovera anche dieci partenze nel mondiale Endurance (dove ha ottenuto anche un podio e una pole position).

Pin, che quest’anno gareggerà nel campionato European Le Mans Series e prenderà parte alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans (che si correrà a giugno), non potrà difendere il titolo perché, da regolamento: la vincitrice del campionato non può parteciparvi nuovamente; è possibile partecipare a un massimo di due stagioni al campionato.

Come vedere il Gran Premio della Cina 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

Orari (diretta e differite) del Gran Premio della Cina 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista delle due categorie che prendono parte al Gran Premio della Cina, seconda tappa della stagione 2026.

Venerdì 13 marzo 2026 02:10 – Prove Libere di F1 Academy 04:30 – Prove Libere di Formula 1 07:10 – Qualifiche di F1 Academy 08:30 – Qualifiche Sprint di Formula 1

Sabato 14 marzo 2026 04:00 – Gara Sprint di Formula 1 06:45 – Gara 1 di F1 Academy 08:00 – Qualifiche di Formula 1

Domenica 15 marzo 2026 03:40 – Gara 2 di F1 Academy 08:00 – Gara di Formula 1



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre Qualifiche Sprint e Gara Sprint saranno trasmesse in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Le due sessioni principali saranno invece trasmesse in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): alle 15:30 di sabato 14 marzo 2026 ci sarà la differita delle Qualifiche; alle 14:00 di domenica 15 marzo 2026 ci sarà la differita della Gara.