Il rapporto tra OpenAI e Microsoft è da tempo uno dei pilastri dell’attuale ecosistema dell’intelligenza artificiale generativa, ma nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe cambiare in modo significativo gli equilibri del settore.

Secondo quanto riportato, OpenAI starebbe sviluppando una propria piattaforma di hosting del codice, pensata per competere direttamente con GitHub, il servizio di proprietà di Microsoft che oggi rappresenta uno standard di fatto per milioni di sviluppatori nel mondo. Una mossa che, almeno sulla carta, avrebbe un peso strategico non indifferente.

OpenAI starebbe lavorando a un concorrente di GitHub

Stando al report, negli ultimi mesi gli ingegneri di OpenAI avrebbero riscontrato un aumento delle interruzioni di servizio di GitHub, episodi che avrebbero reso temporaneamente indisponibile la piattaforma e compromesso diversi flussi di lavoro.

Negli ultimi mesi infatti si sono verificati:

incidenti con perdita di pacchetti e problemi nelle dipendenze di terze parti

guasti di rete che hanno compromesso GitHub Actions

interruzioni globali nelle notifiche push mobili

errori di configurazione su Azure che hanno bloccato macchine virtuali in più regioni

In alcuni casi, questi problemi hanno avuto ripercussioni anche su strumenti IA integrati come GitHub Copilot, con timeout di connessione e instabilità nelle sessioni di Copilot Chat e Code Review. Proprio queste criticità avrebbero spinto OpenAI a valutare lo sviluppo di una piattaforma alternativa, con un progetto che sarebbe ancora nelle fasi iniziali e che non vedrà la luce prima di diversi mesi.

Tra le ipotesi prese in considerazione internamente ci sarebbe anche la possibilità di offrire il nuovo repository come prodotto acquistabile dalla base clienti di OpenAI, integrandolo probabilmente con i propri strumenti IA e i modelli proprietari.

Non è ancora chiaro quale sarà il livello di integrazione con gli strumenti di coding di OpenAI, né se la piattaforma sarà aperta a tutti o inizialmente limitata ai clienti enterprise, o quali funzionalità distintive offrirà rispetto a GitHub. Le aziende coinvolte non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

La notizia assume un peso ancora maggiore se si considera che Microsoft possiede GitHub, fornisce infrastruttura cloud tramite Azure e detiene una quota significativa di OpenAI. In altre parole, OpenAI svilupperebbe un prodotto in concorrenza diretta con una delle principali attività di un suo partner chiave.

Un equilibrio complesso, soprattutto alla luce dell’ultimo round di finanziamento che ha valutato l’azienda guidata da Sam Altman circa 840 miliardi di dollari, con una raccolta di 110 miliardi che ha coinvolto grandi aziende tecnologiche e SoftBank.

Chi segue da vicino il settore sa bene che OpenAI ha mostrato negli ultimi mesi una forte propensione ad espandersi rapidamente in nuovi mercati, anche a costo di creare frizioni. Un esempio recente è stato l‘accordo con il Pentagono per fornire modelli di intelligenza artificiale a supporto del processo decisionale militare, una scelta che ha generato discussioni e un’ondata di cancellazioni di abbonamenti.

Il CEO Sam Altman avrebbe poi descritto internamente l’accordo come opportunistico e approssimativo, a testimonianza di una fase di forte pressione strategica per l’azienda. In questo contesto, l’idea di un repository proprietario si inserisce perfettamente in una strategia di maggiore controllo sull’intera filiera dello sviluppo software basato sull’IA.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, potremmo trovarci davanti a un’ecosistema OpenAI ancora più verticale: modelli IA, strumenti di coding, repository di codice, infrastruttura cloud (direttamente o indirettamente) e servizi enterprise integrati.

Resta però da capire quanto questa mossa influenzerà i rapporti con Microsoft, se gli sviluppatori saranno disposti a migrare da una piattaforma consolidata come GitHub, e quale sarà la reale proposta di valore rispetto alle soluzioni già esistenti.

Per ora si tratta di un progetto in fase embrionale e privo di conferme ufficiali, ma il solo fatto che se ne discuta è indicativo della direzione che il mercato sta prendendo: l’integrazione tra IA e sviluppo software non è più un accessorio, ma il cuore della competizione.