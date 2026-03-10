Il produttore cinese DREAME, noto principalmente per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, prende parte alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, permettendo ai potenziali clienti di risparmiare cifre importanti sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti del proprio catalogo con una settimana di anticipo rispetto all’inizio vero e proprio della promozione.

Oltre a quella lanciate la scorsa settimana sul portale del colosso dell’e-commerce, l’azienda propone nuove offerte, disponibili fino al 16 marzo 2026, che includono svariati robot aspirapolvere e lavapavimenti, un paio di lavapavimenti e tanto altro. Andiamo a scoprire maggiori dettagli su questi prodotti, proposti anche con oltre il 40% di sconto sul prezzo di listino.

Sono tantissime le proposte DREAME per la Festa delle Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon parte ufficialmente oggi, martedì 10 marzo 2026, e consentirà ai clienti di risparmiare cifre importanti sull’acquisto di tantissimi prodotti fino alle 23:59 di lunedì 16 marzo 2026.

Tra i brand che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa vi è DREAME che aggiunge altri undici prodotti, ai quindici prodotti messi in offerta già da martedì scorso, per un un totale di ventisei prodotti molto interessanti in offerta su Amazon.

Tra quelli in promozione rientrano un buon numero di dispositivi per le pulizie domestiche ma non solo. Facciamo un focus su quattro tra i prodotti più interessanti in offerta e poi scopriamo anche tutti gli altri dispositivi in offerta.

DREAME Aqua10 Ultra Track Complete

Inauguriamo la selezione di prodotti per la Festa delle Offerte di Primavera 2026 con DREAME Aqua10 Ultra Track Complete, un robot aspirapolvere e lavapavimenti super completo che include un innovativo mocio su cingoli che consente il lavaggio con acqua pulita (eroga continuamente acqua calda e pulita sul mocio, raccoglie l’acqua usata).

Altre peculiarità di questo robot sono la capacità di attraversare senza problemi soglie e barriere fino a 6 cm grazie a un sistema di gambe robotiche retrattili chiamato ProLeap; con ammortizzatori, cuscinetti in silicone e una ruota omnidirezionali, riduce al minimo gli impatti e il rumore.

Tra l’altro, integra un sistema di navigazione precisa OmniSight 2.0 (con rilevamento degli ostacoli grazie a due telecamere 3D grandangolari a 160° e un sensore LDS retrattile a 360°). La potenza di aspirazione è da 25.000 Pa. C’è una doppia spazzola anti-groviglio HyperStream.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L40 Ultra AE in offerta a 899 euro al posto dei 1.199 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME Aqua10 Ultra Track Complete in offerta su Amazon

DREAME L40 Ultra AE White

Proseguiamo sul segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti con DREAME L40 Ultra AE, dispositivo che è in grado di adattarsi praticamente a ogni superficie e a ogni ambiente della casa.

Tra le sue peculiarità rientrano una potenza di aspirazione da 19.000 Pa, una spazzola in gomma sollevabile e una spazzola TriCut 3.0 (anti-aggrovigliamento), la tecnologia MopExtend (per raggiungere gli angoli), il sistema 3DAdapt (rilevamento intelligente degli ostacoli), e il sistema di pulizia automatica dei moci con acqua calda (a 75°C) integrato nella stazione base.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L40 Ultra AE in offerta a 479 euro al posto dei 699 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME L40 Ultra AE in offerta su Amazon

Lavapavimenti DREAME H15 Mix

Cambiamo segmento e spostiamoci su DREAME H15 Mix, una delle soluzioni di fascia più alta nel catalogo di aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese. Si tratta di un dispositivo multi-funzione, classificabile come soluzione 7-in-1, in grado di adattarsi a qualunque contesto, superficie e livello di sporco.

Offre una potenza di aspirazione da 23.000 Pa, un sistema di filtraggio a 5 strati per far sì che l’aria espulsa sia sempre fresca e pulita, la possibilità di rimuovere le macchie con il supporto dell’acqua calda (a 60°C) anche su superfici scomode da raggiungere (grazie a un tubo flessibile), un’impugnatura progettata per risultare bilanciata, ergonomica e maneggevole.

Altre peculiarità di questo dispositivo sono il braccio robotico DescendReach che sfrutta l’IA per abbassarsi ed eliminare con facilità lo sporco, asciutto o bagnato che sia, la capacità di pulire i bordi su tre lati, l’efficienza nel non lasciare aloni e un design tale da farlo infilare sotto qualsiasi mobile (grazie anche alla capacità di inclinarsi a 180°). Non manca poi la spazzola anti-grovigli.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il lavapavimenti DREAME H15 Mix in offerta a 619 euro al posto dei 799 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME H15 Mix in offerta su Amazon

Sistema di asciugatura e acconciatura 7-in-1 DREAME AirStyle Pro

In questa selezione di offerte per la Festa delle Offerte di Primavera spicca anche DREAME AirStyle Pro 7-in-1 (Purple), un sistema di asciugatura e arricciacapelli che è dotato di sette accessori personalizzabili che lo rendono perfetto per realizzare qualsiasi stile e acconciatura.

Il dispositivo emette un flusso d’aria ad alta velocità grazie a un motore brushless che gira fino a 110.000 giri al minuto. L’aria passa da fredda a calda in pochi istanti, a seconda di ciò che serve al momento (sono comunque disponibili tre impostazioni del livello di calore e tre impostazioni della velocità del flusso d’aria).

Altre peculiarità di questo dispositivo sono il design magnetico (gli accessori si cambiano in un lampo grazie all’aggancio magnetico), il cavo anti-groviglio a 360° per non limitare i movimenti durante l’utilizzo, doppi filtri in ingresso per far sì che i residui non interferiscano e un’estetica molto minimale e premium.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il sistema di asciugatura e arricciacapelli 7-in-1 DREAME AirStyle Pro (Purple) in offerta a 249 euro invece dei 299 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME AirStyle Pro (Purple) in offerta su Amazon

Le altre proposte di DREAME per la Festa delle Offerte di Primavera 2026

Oltre a questi quattro prodotti su cui abbiamo fatto una sorta di focus, la Festa delle Offerte di Primavera di DREAME prosegue con altri ventidue prodotti in offerta, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, lavapavimenti, dispositivi per la cura della persona e altri dispositivi per la casa.

La Festa delle Offerte di Primavera 2026 entra nella fase clou

Questa promozione sui prodotti DREAME è solo una delle tantissime promozioni attive in occasione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: il periodo clou della promozione è iniziato oggi e proseguirà fino alla chiusura, in programma alle 23:59 di lunedì 16 marzo 2026.

