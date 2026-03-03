DREAME, produttore cinese noto soprattutto per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, ha deciso di mettere in sconto una vasta selezione di prodotti presi dal proprio catalogo molto ampio in occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2026.

Le offerte, disponibili su Amazon fino al 16 marzo 2026, includono robot aspirapolvere e lavapavimenti, lavapavimenti, aspirapolvere, dispositivi per la cura della persona e altri dispositivi per la casa. Andiamo a scoprire maggiori dettagli su questi prodotti, proposti anche con sconti superiori al 40%.

Ecco le migliori proposte DREAME per la Festa delle Offerte di Primavera

Amazon ha ufficialmente annunciato la Festa delle Offerte di Primavera 2026, occasione di risparmio che si concretizzerà dal 10 al 16 marzo 2026 ma che è in realtà già attiva, sia per quanto concerne le iniziative dirette del colosso dell’e-commerce, sia per quanto concerne le iniziative di svariati produttori.

Tra i brand che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa vi è DREAME che propone in offerta su Amazon quindici prodotti molto interessanti fino alle ore 23:59 di lunedì 16 marzo 2026 (momento in cui cesseranno queste offerte): tra i prodotti in promozione abbiamo un buon numero di dispositivi per le pulizie domestiche ma non solo. Facciamo un focus su cinque tra i prodotti più interessanti in offerta e poi scopriamo anche tutti gli altri dispositivi in offerta.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete

Inauguriamo la selezione di prodotti per la Festa delle Offerte di Primavera 2026 con DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete, un robot aspirapolvere e lavapavimenti super completo che include un innovativo mocio su cingoli che consente il lavaggio con acqua pulita (eroga continuamente acqua calda e pulita sul mocio, raccoglie l’acqua usata).

Altre peculiarità di questo robot sono la capacità di attraversare senza problemi soglie e barriere fino a 6 cm grazie a un sistema di gambe robotiche retrattili chiamato ProLeap; con ammortizzatori, cuscinetti in silicone e una ruota omnidirezionali, riduce al minimo gli impatti e il rumore.

Tra l’altro, integra un sistema di navigazione precisa OmniSight 2.0 (con rilevamento degli ostacoli grazie a due telecamere 3D grandangolari a 160° e un sensore LDS retrattile a 360°). La potenza di aspirazione è da 30.000 Pa. C’è una doppia spazzola anti-groviglio HyperStream.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete in offerta a 899 euro invece dei 1.199 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete in offerta su Amazon

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME Matrix10 Ultra

Proseguiamo DREAME Matrix10 Ultra, uno dei prodotti di punta dell’azienda. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti che può superare ostacoli fino a 8 cm (è in grado di rilevarne oltre 240).

Di spicco anche il resto delle specifiche: abbiamo una potenza di aspirazione da 30.000 Pa, una doppia spazzola anti-groviglio, le funzioni di auto-svuotamento/riempimento, l’auto-pulizia dei moci a 100°C e una funzionalità che consente al robot di prendersi cura degli ambienti con animali domestici.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME Matrix10 Ultra in offerta a 1.049 euro invece dei 1.299 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME Matrix10 Ultra in offerta su Amazon

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L10s Ultra Gen 3 (kit)

DREAME L10s Ultra Gen 3 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti molto completo e versatile: potenza di aspirazione da 25.000 Pa, spazzola laterale, moci estensibili, stazione di pulizia automatica tutto in uno e supporto ai controlli vocali.

È perfetto per ambienti con tappeti e moquette, per ambienti con animali domestici e, in generale, può essere una buona soluzione per coloro che cercano un dispositivo di fascia media molto affidabile. Abbiamo un sistema di mappatura precisa della casa con tecnologie Smart Pathfinder e 3DAdapt per evitare gli ostacoli e trovare il percorso perfetto.

Fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L10s Ultra Gen 3 (kit) in offerta a 429 euro invece dei 599 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME L10s Ultra Gen 3 (kit) in offerta su Amazon

Sistema di asciugatura e acconciatura 7-in-1 DREAME AirStyle Pro

In questa selezione di offerte per la Festa delle Offerte di Primavera spicca DREAME AirStyle Pro 7 in 1, un sistema di asciugatura e arricciacapelli che è dotato di sette accessori personalizzabili che lo rendono perfetto per realizzare qualsiasi stile e acconciatura.

Il dispositivo emette un flusso d’aria ad alta velocità grazie a un motore brushless che gira fino a 110.000 giri al minuto. L’aria passa da fredda a calda in pochi istanti, a seconda di ciò che serve al momento (sono comunque disponibili tre impostazioni del livello di calore e tre impostazioni della velocità del flusso d’aria).

Altre peculiarità di questo dispositivo sono il design magnetico (gli accessori si cambiano in un lampo grazie all’aggancio magnetico), il cavo anti-groviglio a 360° per non limitare i movimenti durante l’utilizzo, doppi filtri in ingresso per far sì che i residui non interferiscano e un’estetica molto minimale e premium.

Fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il sistema di asciugatura e arricciacapelli 7-in-1 DREAME AirStyle Pro in offerta a 249 euro invece dei 299 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME AirStyle Pro in offerta su Amazon

Lavapavimenti DREAME H14 Pro

Chiudiamo questa selezione delle Offerte di Primavera targata DREAME parlando di DREAME H14 Pro, una lavapavimenti senza fili che andrà in offerta a partire dal 5 marzo 2026.

Design piatto a 180° per pulire facilmente sotto ai mobili, sistema di dosaggio intelligente del detergente, sistema di lavaggio a 60°C della doppia spazzola con doppia rotazione, sistema di asciugatura ad aria calda, capacità di analizzare il livello di sporco e regolare automaticamente l’intensità e capacità di pulizia dei bordi sono solo alcune delle sue peculiarità.

Dal 5 marzo e fino al 16 marzo 2026 è possibile acquistare il lavapavimenti DREAME H14 Pro in offerta a 299 euro al posto dei 369 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME H14 Pro in offerta su Amazon

Le altre proposte di DREAME per la Festa delle Offerte di Primavera

Oltre a questi cinque prodotti su cui abbiamo fatto una sorta di focus, la Festa delle Offerte di Primavera di DREAME prosegue con altri dieci prodotti in offerta, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, lavapavimenti, dispositivi per la cura della persona e altri dispositivi per la casa.

Festa delle Offerte di Primavera 2026 ai nastri di partenza

Questa promozione sui prodotti DREAME è solo una delle tantissime promozioni che arriveranno in occasione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: il periodo clou della promozione sarà tra il 10 e il 16 marzo 2026 ma, già adesso, sono disponibili tantissime offerte: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.

