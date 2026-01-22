Nel corso delle ultime ore, un nuovo rumor suggerirebbe la possibile introduzione di un piano gratuito di Xbox Cloud Gaming (l’infrastruttura in cloud dedicata al gaming di Microsoft), che includerebbe alcune inserzioni pubblicitarie al suo interno: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Xbox Cloud Gaming: piano con pubblicità in arrivo?

Negli ultimi giorni, numerosi utenti avrebbero notato la dicitura “1 hour of ad supported playtime per session” all’avvio iniziale dei videogiochi in cloud sul servizio Xbox Cloud Gaming, che potrebbe potenzialmente fare riferimento ad un piano gratuito provvisto di inserzioni pubblicitarie al suo interno, il quale consentirebbe di prendere parte a partite temporanee della durata massima di un’ora.

Questo peretterebbe dunque di usufruire gratuitamente (o ad un costo eventualmente ridotto) dei propri titoli in cloud, senza la necessità dunque di avere a disposizione la propria console di riferimento, come Xbox Series X o Xbox Series S che dir si voglia: ricordiamo infatti che, fino ad oggi, per prendere parte al servizio è necessario essere iscritti ad Xbox Game Pass Ultimate, che proprio negli ultimi mesi ha subito un aumento del canone a 26,99 euro al mese.

Una scelta simile da parte di Microsoft potrebbe essere conseguente alla volontà di “ammortizzare” gli ingenti costi dei server e delle relative infrastrutture in cloud, attraverso il supporto economico che deriverebbe dalle inserzioni pubblicitarie in questione.

Il nuovo (e presunto) piano gratuito di Xbox Cloud Gaming potrebbe vedere la luce già nel corso di quest’anno: è bene specificare, come sempre, che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Redmond. Attendiamo dunque dichiarazioni in merito dalla divisione Xbox, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane.