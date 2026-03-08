Se cercate una nuova scheda video per aggiornare la vostra build o per giocare i titoli più recenti come ad esempio Resident Evil Requiem, oggi cerchiamo di darvi una mano con una selezione delle migliori proposte presenti su Amazon Italia.
Come ogni settimana siamo qui a segnalarvi i modelli più validi, sia per prestazioni che per rapporto qualità prezzo, il tutto in un periodo dove i listini subiscono repentine oscillazioni (verso l’altro ovviamente) e la disponibilità non è delle migliori.
Indice:
Samsung Galaxy S26 Ultra, 512GB
Offerta + sconto di 50€ da applicare in pagina (visibile se loggati)
Schede video più convenienti da acquistare oggi su Amazon
Quella che trovate a seguire è una vera e propria scrematura delle migliori schede video che potete reperire su Amazon, non solo in offerta oggi ma anche al minimo storico o di particolare interesse tecnico. Per comodità raggruppiamo le varie proposte in quattro categorie: fascia bassa, fascia media, fascia medio-alta e fascia alta.
In alcuni casi troviamo anche delle offerte niente male, in altri dobbiamo accostarci al prezzo di listino che, alla fine dei conti, per alcuni modelli di GPU non sarebbe neanche male (trovandole).
Prima di procedere col nostro listone, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E OC 6 GB, disponibile a 204,25 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 CORE 8 GB, disponibile a 269 euro invece di 299 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5050 GAMING OC 8 GB, disponibile a 311,86 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5050 OC Edition 8 GB, disponibile a 298 euro invece di 319,99 euro
- Sparkle Intel Arc B580 Titan OC 12 GB, disponibile a 304,45 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8 GB, disponibile a 349,99 euro
Schede video fascia media
- Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8 GB, disponibile a 386,87 euro invece di 479,99 euro
- PNY GEFORCE RTX 5060 Ti 8GB ARGB OC Tripla Ventola, disponibile a 426,10 euro invece di 524 euro
- ASUS DUAL Radeon RX 9060 XT OC 16 GB, disponibile a 465,99 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti INSPIRE 2X OC 16 GB, disponibile a 595,51 euro
Schede video fascia medio-alta
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC Edition 16 GB, disponibile a 671,90 euro invece di 839,90 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 681,59 euro
- MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X OC 12 GB, disponibile a 689 euro
- PNY GeForce RTX 5070 OC Tripla ventola, disponbile a 662,24 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 718,77 euro invece di 749,99 euro
Schede video fascia alta
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC Tripla ventola 16 GB, disponibile a 1.023,90 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.028,98 euro invece di 1.099 euro
- PNY GeForce RTX 5080 ARGB OC Tri-Fan 16 GB, disponibile a 1.343,37 euro invece di 1499 euro
- MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16 GB, disponibile a 1.376,34 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING OC 32 GB, disponibile a 3.442,75 euro
- Abbiamo provato Resident Evil Requiem su GeForce RTX 5080 in 4K con Path Tracing
- Come scegliere la scheda video: la guida pratica
- NVIDIA GeForce RTX 5050 ritestata: quanto è buona per il gaming nel 2026?
- AMD Ryzen 7 9850X3D: test DDR5 4800 vs DDR5 6000 in gaming, ecco la verità
- NVIDIA GeForce RTX 5080 vs AMD Radeon RX 9070 XT: gaming, consumi e prezzi
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Sottili e potenti, c’è un notebook per tutti con i nuovi MSI Prestige AI con Intel® Core™ Ultra: guida all’acquisto
- 🚨 I migliori Notebook MSI Prestige, adatti per ogni esigenza
- 💻 La prova di Reolink Home Hub: un sistema di video-sorveglianza in locale, affidabile ed economico
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo