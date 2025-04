Un’auto elettrica può rappresentare un’importante opportunità di risparmio per quanto riguarda i costi di gestione e utilizzo del veicolo. Tutto dipende, però, dal costo con cui avviene la ricarica della batteria. Ottimizzando quest’aspetto, infatti, il costo effettivo legato all’utilizzo di un’auto elettrica si riduce in modo drastico.

Per chi ha modo di installare un punto di ricarica domestica, ad esempio in un garage privato, c’è la possibilità di sfruttare un’opportunità davvero molto interessante per abbattere il costo della ricarica. Tale opportunità arriva da Octopus Energy, uno dei principali fornitori di energia elettrica del Mercato Libero.

Per i clienti Octopus Energy, infatti, c’è la possibilità di attivare Intelligent Octopus, un sistema che permette di programmare la ricarica notturna dell’auto elettrica, garantendo un risparmio del 50% sul costo dell’energia al kWh. Si tratta di una soluzione particolarmente conveniente, soprattutto per chi usa tanto l’auto e, quindi, ha bisogno di effettuare ricaricare molto frequenti.

Per accedere a questo servizio è sufficiente attivare una delle offerte luce di Octopus Energy.

Come funziona Intelligent Octopus

Intelligent Octopus è un servizio accessibile a tutti i clienti Octopus Energy che hanno attivato una tariffa luce compatibile. Con questo servizio è possibile ottenere uno sconto del 50% sul costo dei kWh di energia elettrica utilizzati per la ricarica della batteria.

Lo sconto viene applicato per le ricariche che seguono la procedura definita dall’operatore. È necessario, infatti, connettere l’auto all’app di Octopus, andando nella sezione Dispositivi, per poi programmare le ricariche (nelle ore serali. Per sfruttare il servizio è necessario:

essere clienti Octopus Energy

avere un contatore elettronico telegestito (2G)

avere un’auto elettrica (per il momento sono supportate le vetture Audi, Cupra, Porsche, Skoda, Seat, Tesla o Volkswagen ma il fornitore sta lavorando per espandere il supporto) o una wallbox compatibile

Per saperne di più su Intelligent Octopus è possibile consultare la pagina dedicata al servizio del sito Octopus Energy.

L’offerta giusta per passare a Octopus Energy

Per sfruttare Intelligent Octopus è necessario essere clienti Octopus Energy. Le offerte sono attivabili direttamente dal sito ufficiale di Octopus Energy. E’ possibile scegliere Octopus Fissa 12M che permette di attivare una tariffa luce a prezzo fisso per 12 mesi. In questo caso, il costo dell’energia sarà di 0,1397 €/kWh (che sarà poi scontato in fase di ricarica dell’auto elettrica). In alternativa è possibile scegliere l’offerta Octopus Flex che prevede un costo indicizzato al PUN (prezzo del mercato all’ingrosso) incrementato di 0,011 €/kWh. Le tariffe sono attivabili direttamente online, senza costi iniziali. Per attivare una nuova fornitura è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario della fornitura e i dati della fornitura (codice POD, riportato in bolletta).

>> Attiva qui un’offerta luce con Octopus Energy <<