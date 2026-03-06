Negli ultimi anni l’ecosistema dell’intelligenza artificiale ha visto un attore emergere con un ruolo sempre più centrale: NVIDIA. L’azienda guidata da Jensen Huang non si è infatti limitata a produrre le GPU alla base della rivoluzione IA, ma ha anche investito in maniera massiccia in numerose startup e partner strategici del settore, diventando per molti analisti una sorta di banca centrale dell’intelligenza artificiale.

Ora però qualcosa potrebbe cambiare, durante la conferenza Morgan Stanley Technology, Media and Telecom, Huang ha lasciato intendere che il produttore di chip potrebbe limitare ulteriori investimenti in alcune delle principali aziende IA, tra cui OpenAI e Anthropic, soprattutto alla luce dei piani di quotazione in borsa di entrambe.

NVIDIA potrebbe fermarsi qui con gli investimenti nelle grandi startup IA

Secondo quanto dichiarato dal CEO di NVIDIA, gli investimenti effettuati finora nelle due aziende potrebbero rappresentare gli ultimi interventi finanziari diretti del gruppo su queste realtà.

Nel caso di OpenAI, la situazione è particolarmente interessante: in passato si era parlato di un investimento da 100 miliardi di dollari, cifra che avrebbe rafforzato ulteriormente il legame tra il produttore di chip e il creatore di ChatGPT; tuttavia, Huang ha spiegato che una simile operazione non sembra più essere nei piani, soprattutto considerando che OpenAI starebbe preparando il terreno per una IPO entro la fine dell’anno.

Alla fine NVIDIA ha comunque effettuato un investimento da circa 30 miliardi di dollari, definito dallo stesso Huang come una delle ultime occasioni per investire in una società di grande importanza prima della sua eventuale quotazione.

Una dinamica simile riguarda anche Anthropic: il produttore di GPU ha infatti investito circa 10 miliardi di dollari nella società, ma secondo Huang anche questo potrebbe rappresentare l’ultimo grande investimento diretto dell’azienda.

Tra le due aziende, quella che potrebbe attirare maggiormente l’attenzione degli investitori è proprio OpenAI. Secondo diverse indiscrezioni infatti, la società starebbe preparando una quotazione in borsa che potrebbe portare la valutazione fino a 1 trilione di dollari, una cifra che la renderebbe una delle IPO più importanti della storia del settore tecnologico.

Se confermata, una valutazione di questo tipo cambierebbe profondamente gli equilibri dell’intero mercato IA, attirando inevitabilmente capitali e ridefinendo le strategie di investimento delle principali aziende del settore.

Questo possibile cambio di rotta non significa comunque che NVIDIA abbia intenzione di abbandonare il ruolo di investitore nell’intelligenza artificiale, negli ultimi anni l’azienda ha infatti diversificato i propri investimenti in numerosi ambiti collegati all’IA, sostenendo diverse realtà del settore.

Tra gli esempi citati troviamo CoreWeave (provider di infrastrutture cloud per l’IA già quotato al NASDAQ), Lumentum Holdings (azienda attiva nelle tecnologie ottiche) e Coherent Corp. (società specializzata in componenti fotonici). Negli ultimi tempi tuttavia, NVIDIA sembra aver adottato un approccio più prudente, evitando di concentrare investimenti troppo elevati su singoli partner.

La prudenza dell’azienda arriva in un momento in cui alcuni analisti iniziano a parlare di possibile surriscaldamento del mercato dell’intelligenza artificiale, con valutazioni sempre più elevate e flussi di capitale enormi.

Paradossalmente, NVIDIA continua però a registrare risultati finanziari estremamente solidi: l’azienda ha infatti riportato un aumento dei ricavi del 73% rispetto all’anno precedente, con utili per azione quasi raddoppiati. Questo significa che il gruppo dispone di una quantità crescente di liquidità, ma sembra voler gestire gli investimenti con maggiore attenzione.

Un elemento particolarmente interessante riguarda l’impatto che le decisioni di NVIDIA hanno sull’intero settore. Le mosse dell’azienda vengono infatti seguite con grande attenzione da investitori istituzionali e retail, e spesso rappresentano un vero e proprio segnale di fiducia nei confronti delle aziende coinvolte. Non sorprende quindi che molte startup IA cerchino di attrarre il supporto di NVIDIA, sia per l’accesso alle sue GPU sia per il valore strategico di un investimento diretto.

Resta ora da capire se i piani di quotazione di OpenAI e Anthropic verranno effettivamente confermati nel corso del 2026; in tal caso, il ruolo di NVIDIA potrebbe evolversi: meno investitore diretto nelle startup, ma sempre più protagonista come fornitore chiave dell’infrastruttura hardware su cui si basa l’intera rivoluzione dell’intelligenza artificiale.