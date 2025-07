Oltre al nuovo smartphone Nothing Phone (3), l’azienda londinese presenta quest’oggi un altro prodotto: si tratta di Nothing Headphone (1), il primo modello di cuffie over-ear del marchio. Le nuove cuffie wireless sono ufficiali come frutto della collaborazione con lo storico marchio audio KEF e vogliono unire esperienza d’ascolto immersiva, suono definito, comandi intuitivi e design distintivo in salsa Nothing: scopriamole insieme più da vicino.

Le Nothing Headphone (1) sono ufficiali e uniscono design, suono ed esperienza d’uso

A detta del produttore, le Nothing Headphone (1) sono pensate per soddisfare sia gli audiofili più esigenti sia gli ascoltatori di tutti i giorni, e puntano a definire un nuovo standard per la categoria di cuffie over-ear. Come praticamente ogni prodotto del brand, si distinguono per il design, ma anche per le prestazioni.

“Con Headphone (1) volevamo creare qualcosa che non si limitasse a suonare bene, ma che trasmettesse una sensazione diversa fin dal primo tocco” ha spiegato Adam Bates, Head of Design di Nothing. “Dai comandi tattili alla struttura trasparente, ogni dettaglio è stato studiato nei minimi particolari. È un prodotto che si distingue, offre un’esperienza d’ascolto unica e invita le persone a vivere il suono in modo più personale e creativo“.

Le Headphone (1) offrono elementi trasparenti e materiali premium come l’alluminio sagomato, componenti lavorati CNC ad alta precisione e memory foam in PU, così da garantire al contempo comfort e impatto visivo. La scocca unisce alluminio e plastiche ad alta resistenza per offrire durata, robustezza e leggerezza, e si combina a bracci telescopici per la regolazione; i cuscinetti auricolari resistenti allo sporco sono pensati per adattarsi in modo naturale alla forma della testa dell’utilizzatore, così da ridurre la pressione sulle orecchie e consentire un utilizzo prolungato senza fastidi.

Le cuffie si spingono oltre i comandi touch tradizionali e adottano un sistema fisico con i controlli Roller, Paddle e Button integrati nel design; questi offrono un modo più preciso per la regolazione del volume, la gestione della riproduzione e l’attivazione della modalità ANC, senza i limiti spesso legati ai comandi touch. Sono compatibili con Hi-Res Audio, LDAC, riproduzione lossless via USB-C e jack da 3,5 mm.

Le Headphone (1) sono il frutto della prima collaborazione tra Nothing e KEF, marchio con più di 60 anni di esperienza nelle soluzione audio. Integrano un driver dinamico da 40 mm progettato su misura e studiato per offrire un suono naturale, bassi profondi, medi definiti e alti cristallini, sia in modalità ANC (cancellazione attiva del rumore) sia in quella Transparency, o con Spatial Audio. Le cuffie sfruttano la spazializzazione integrata e il tracciamento dei movimenti della testa per trasformare ogni sorgente audio in un palcoscenico sonoro a 360 gradi, che si adatta ai movimenti dell’utente in tempo reale.

La cancellazione attiva del rumore si adatta in tempo reale all’ambiente circostante, mentre la modalità trasparenza (Transparency Mode) è pensata per le situazioni nelle quali risulta utile mantenere la consapevolezza di ciò che accade intorno (come in mezzo al traffico della città). Per le chiamate, a bordo c’è un sistema ENC a 4 microfoni supportato da un’IA addestrata su più di 28 milioni di scenari acustici, che garantisce una voce nitida anche nei contesti più complicati.

Questione autonomia: le nuove cuffie over-hear di Nothing promettono fino a 35 ore di ascolto, con quasi 2 ore e mezza di boost in seguito a una ricarica da 5 minuti (anche con ANC attivo). Non mancano Bluetooth 5.3 per la connessione simultanea a due dispositivi e il supporto a Fast Pair.

Grande importanza assume l’app Nothing X, scaricabile gratuitamente da Google Play Store e da App Store. Le Nothing Headphone (1) offrono Button, un controllo personalizzabile tramite l’applicazione: basta un attimo per attivare Channel Hop, una funzione che consente di passare all’istante tra le app audio utilizzate più di recente e le funzioni preferite.

Button può anche essere sfruttato per attivare i comandi vocali, avviare il servizio News Reporter o aprire Essential Space, una funzione dei dispositivi Nothing che permette il salvataggio di appunti vocali. I vantaggi dell’app non finiscono qui: permette anche di avere accesso a un equalizzatore a 8 bande per la personalizzazione dettagliata del profilo sonoro, così da adattarlo al meglio alle proprie preferenze.

Prezzo e uscita di Nothing Headphone (1)

Le cuffie Nothing Headphone (1) saranno disponibili in preordine sul sito ufficiale e presso i rivenditori selezionati dal 4 luglio 2025 al prezzo consigliato di 299 euro, nelle colorazioni Nero e Bianco. Le vendite ufficiali inizieranno il 15 luglio 2025.