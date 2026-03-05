Il momento giusto per acquistare il nuovo Apple MacBook Air 13” con chip M4 è finalmente arrivato. Dopo mesi di attesa dal suo annuncio, questo concentrato di tecnologia e design scende a un prezzo davvero interessante su Amazon, raggiungendo una cifra che lo rende un’opportunità imperdibile per professionisti, studenti e creativi. L’offerta riguarda la versione con 16GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD, una configurazione potente e bilanciata che ora diventa accessibile a 899€, con un notevole risparmio rispetto al prezzo di listino. Questa promozione rappresenta una delle prime, significative riduzioni di prezzo per il modello 2025, posizionandolo in modo estremamente competitivo nel mercato dei portatili di fascia alta. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un vero e proprio best buy al prezzo attuale.

Apple MacBook Air 13 M4: potenza e intelligenza in un design iconico

Il cuore pulsante di questo portatile è il rivoluzionario chip Apple M4, progettato specificamente per massimizzare le performance e l’efficienza energetica, con un occhio di riguardo per le funzionalità di Apple Intelligence. La CPU a 10 core, suddivisa in 4 performance core e 6 efficiency core, garantisce una reattività fulminea in ogni operazione, dal semplice multitasking alla gestione di applicazioni complesse come l’editing video o la modellazione 3D. La GPU integrata a 8 core offre prestazioni grafiche eccellenti, ideali per chi lavora con contenuti visivi o per un’esperienza di intrattenimento fluida e appagante.

Il display è un altro punto di forza indiscutibile. Parliamo di un pannello Liquid Retina da 13,6 pollici con tecnologia IPS, una risoluzione nativa di 2560 x 1664 pixel e una luminosità di 500 nits. La qualità visiva è superba, con colori vividi, dettagli nitidi e un’accuratezza cromatica che soddisferà anche i professionisti dell’immagine. A supportare il tutto troviamo ben 16GB di memoria unificata, un quantitativo che assicura fluidità anche con decine di applicazioni aperte contemporaneamente, eliminando ogni tipo di rallentamento.

Le specifiche tecniche principali includono:

Processore : Chip Apple M4 con CPU 10-core

: Chip Apple M4 con CPU 10-core Memoria : 16GB di memoria unificata

: 16GB di memoria unificata Archiviazione : 256GB di SSD ultra-veloce

: 256GB di SSD ultra-veloce Display : Liquid Retina da 13,6 pollici

: Liquid Retina da 13,6 pollici Autonomia : Fino a 18 ore di utilizzo con una singola carica

: Fino a 18 ore di utilizzo con una singola carica Fotocamera : Videocamera frontale da 12MP

: Videocamera frontale da 12MP Connettività : Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 Sicurezza: Sensore Touch ID per sblocco e pagamenti sicuri

Il design rimane fedele alla filosofia Apple: leggero, compatto e realizzato con materiali di alta qualità, come l’alluminio riciclato della scocca nella splendida finitura Mezzanotte. L’incredibile autonomia, che raggiunge le 18 ore, lo rende il compagno perfetto per chi lavora o studia in mobilità, senza doversi preoccupare di avere sempre una presa di corrente a portata di mano.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Passiamo ora ai dettagli concreti di questa eccezionale promozione. Il MacBook Air 13” con chip M4 nella configurazione da 16GB di RAM e 256GB di SSD è attualmente disponibile su Amazon al prezzo speciale di 899€, nettamente inferiore rispetto al suo prezzo precedente di 1.019€. Questo si traduce in un risparmio immediato di 120€, corrispondente a uno sconto di quasi il 12%.

È importante sottolineare che si tratta di un’offerta a tempo e soggetta alla disponibilità delle scorte, quindi il consiglio è di agire rapidamente per non lasciarsela sfuggire. La promozione è valida per la colorazione Mezzanotte. Inoltre, segnaliamo che nella stessa pagina prodotto è spesso disponibile un coupon o uno sconto applicato direttamente anche sulla versione con archiviazione da 512GB, una scelta ideale per chi necessita di più spazio per file e applicazioni pesanti. L’acquisto su Amazon garantisce inoltre una spedizione rapida e un servizio clienti affidabile.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.