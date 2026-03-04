Nelle scorse ore Audible ha annunciato il lancio di un nuovo piano di abbonamento Standard in alcuni Paesi, pensato per ampliare la flessibilità e l’accesso al formato audio.

Grazie al nuovo piano, gli utenti potranno fare affidamento su un audiolibro al mese dal catalogo del servizio, oltre che sull’ascolto illimitato da una libreria curata che include una selezione di Audible Originals e quasi 200 dei titoli più popolari precedentemente disponibili su Wondery+.

Audible lancia un piano Standard

Pensato per accogliere un nuovo pubblico alla narrazione audio, ossia un formato multimediale che sta conquistando sempre più utenti, il nuovo piano Standard di Audible rappresenta una soluzione accessibile per gli ascoltatori alla ricerca dell’ultimo best-seller o che stanno iniziando ad esplorare il settore degli audiolibri.

A dire di Audible, il canone mensile richiesto (8,99 dollari negli Stati Uniti e cifre comparabili negli altri Paesi) rappresenta il giusto compromesso per massimizzare l’accesso per gli ascoltatori meno esperti e consentire allo stesso tempo agli editori e ai creatori di raggiungere un nuovo pubblico, così da fare crescere l’intera categoria degli audiolibri.

Con l’abbonamento Standard, gli abbonati possono selezionare un audiolibro al mese dal catalogo completo di Audible, mantenendo l’accesso a quel titolo per tutta la durata dell’abbonamento e hanno inoltre accesso illimitato all’ascolto senza pubblicità di un catalogo selezionato di Originals premium.

Audible continuerà inoltre ad offrire l’abbonamento Premium per gli ascoltatori che desiderano accedere all’intero catalogo di ascolto illimitato del servizio.

Il nuovo piano Standard è disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Australia, in Germania e in Francia ma il servizio lo sta già testando in altri mercati, per i quali dovrebbe essere implementato nel corso delle prossime settimane.