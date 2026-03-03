Stando alle notizie che provengono dagli Stati Uniti, pare che Paramount Skydance abbia in programma di combinare Paramount+ e HBO Max in un unico servizio di streaming dopo il completamento della sua fusione con Warner Bros. Discovery.

A confermarlo è stato lo stesso CEO del colosso statunitense, David Ellison, nel corso di una conferenza con gli investitori, precisando che la nuova piattaforma potrà contare su oltre 200 milioni di abbonati e consentirà all’azienda di competere in modo diretto con le più grandi realtà nel settore dello streaming.

Paramount Skydance prepara un altro scossone per il settore dello streaming

A dire di Ellison, l’offerta combinata consentirà agli utenti di fare affidamento su una notevole quantità di contenuti e su un’infrastruttura più che affidabile e all’avanguardia e ciò dovrebbe permettere a Paramount Skydance di competere con i player più affermati nel settore (il riferimento a Netflix pare scontato).

Al momento non è chiaro se le due librerie saranno completamente integrate o se una di esse esisterà come servizio autonomo all’interno dell’altra ma Ellison ha evidenziato che il marchio HBO “opererà in modo indipendente”.

Resta anche da capire quanto potrebbe costare agli abbonati la nuova offerta combinata e sono in tanti a temere un consistente aumento, anche considerando che lo scorso anno si è assistito ad un aumento generalizzato dei costi dei servizi di streaming (ciò ha riguardato pure HBO Max).

In virtù di tale fusione dovrebbero essere collegati CBS, MTV, Comedy Central, BET, CNN, HBO, TNT e Food Network, oltre che popolari franchise del calibro di Game of Thrones, Mission: Impossible, DC Universe e SpongeBob SquarePants.

L’accordo dovrebbe essere concluso nella seconda metà del 2026.