Mentre l’inverno volge al termine e la primavera si avvicina, Anker lancia la sua promozione primaverile con sconti fino al 50% su una vasta gamma di prodotti. Dal 3 al 16 marzo, è il momento perfetto per rinnovare i propri accessori tecnologici, prepararsi ai viaggi e migliorare la sicurezza domestica.

La Spring Sales di Anker, che va in scena su Amazon, si concentrano su tre aree principali: ricarica e mobilità per chi viaggia, audio di qualità per l’intrattenimento, e soluzioni smart per la casa. Vediamo nel dettaglio le migliori offerte disponibili, che riguardano i brand Anker, soundcore ed eufy.

Ricarica e Mobilità: Mai Più Senza Batteria

Per chi è sempre in movimento, Anker propone soluzioni di ricarica ad alta potenza che garantiscono autonomia e praticità.

Anker Zolo Caricabatterie USB C 140W

Il caricabatterie Zolo rappresenta la nuova generazione di alimentatori compatti. Con tecnologia GaN (nitruro di gallio) e comandi tattili, offre 140W di potenza in un form factor ridotto. Ideale per caricare laptop, tablet e smartphone contemporaneamente, questo caricabatterie è perfetto per chi cerca prestazioni professionali senza ingombro.

Anker Prime Charger 160W

Il top di gamma della linea Prime, questo caricabatterie da 160W con 3 porte e display intelligente mostra in tempo reale la potenza erogata a ciascun dispositivo. Il display smart permette di monitorare lo stato di carica e ottimizzare la distribuzione dell’energia tra i vari device collegati, rendendolo perfetto per chi gestisce più dispositivi contemporaneamente.

Anker Prime Power Bank 300W (26.250 mAh)

Un vero concentrato di potenza in formato portatile. Con 26.250 mAh di capacità e fino a 300W di output, questo power bank può ricaricare anche laptop ad alte prestazioni. La sua versatilità lo rende indispensabile per lunghi viaggi, sessioni di lavoro outdoor o situazioni di emergenza dove serve alimentazione affidabile e duratura.

Anker Nano Power Bank Magnetic Qi2 (5K, 15W)

Compatto e intelligente, questo power bank magnetico sfrutta la tecnologia Qi2 per agganciarsi automaticamente al retro degli iPhone compatibili con MagSafe. Con 5.000 mAh di capacità e ricarica wireless da 15W, offre una ricarica completa senza cavi, mantenendo un design ultra-slim che non aggiunge ingombro al dispositivo.

Anker Power Bank 25K (165W, con Cavo USB-C Integrato)

La praticità di un power bank ad altissima capacità con cavo USB-C integrato e retrattile. Non serve più portarsi dietro cavi separati: basta estrarre il cavo incorporato per iniziare la ricarica. Con 25.000 mAh e 165W di potenza, è la soluzione ideale per chi vuole massima autonomia con minimo ingombro.

Audio Soundcore: Musica di Qualità Ovunque

La linea Soundcore di Anker offre soluzioni audio per ogni esigenza, dalla cancellazione del rumore agli speaker Bluetooth portatili.

Soundcore Q20i

Cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore, ideali per viaggi e lavoro. Offrono un’esperienza d’ascolto immersiva con driver da 40mm, batteria di lunga durata fino a 40 ore e connessione Bluetooth stabile. Il sistema ANC ibrido elimina efficacemente i rumori ambientali, mentre i cuscinetti morbidi garantiscono comfort anche durante sessioni prolungate.

Soundcore P30i

Auricolari true wireless con design ergonomico e custodia compatta. Perfetti per l’uso quotidiano, offrono audio di qualità, controlli touch intuitivi e resistenza all’acqua IPX5. La batteria garantisce fino a 30 ore di riproduzione con la custodia di ricarica, mentre la connessione Bluetooth 5.3 assicura stabilità e bassa latenza.

Soundcore Boom 3i

Speaker Bluetooth portatile con bassi potenti e design robusto resistente all’acqua. Perfetto per feste, picnic e attività outdoor, offre un suono a 360° con BassUp technology che amplifica le basse frequenze. Con autonomia fino a 20 ore e connessione TWS per accoppiare due speaker, è la soluzione ideale per chi cerca potenza e portabilità. Disponibile in quattro colorazioni.

Eufy: Smart Home e Sicurezza Domestica

La linea eufy completa le Spring Sales con soluzioni per la pulizia automatica e la sicurezza domestica, perfette per il rinnovo primaverile della casa.

Eufy Omni C20 Robot Aspirapolvere

Il robot aspirapolvere più conveniente delle Spring Sales. Con mappatura intelligente, navigazione laser e potenza di aspirazione di 8.000Pa, pulisce efficacemente ogni superficie. Supporta la pulizia programmata tramite app, memorizza più mappe per piani diversi e offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile con il 50% di sconto.

Eufy E25 Robot Vacuum Cleane

Modello di fascia alta con stazione di svuotamento automatico e lavaggio pavimenti. Dotato di potente aspirazione, mappatura avanzata e serbatoio dell’acqua intelligente, gestisce autonomamente la pulizia di tutta la casa. La base di ricarica si occupa dello svuotamento automatico del contenitore polvere, rendendo la manutenzione praticamente inesistente.

Eufy Security eufyCam C35

Telecamera di sicurezza wireless per interno ed esterno, con risoluzione 2K e visione notturna avanzata. Completamente senza fili grazie alla batteria ricaricabile che dura mesi, offre rilevamento intelligente di persone e animali domestici, archiviazione locale senza canoni mensili e resistenza alle intemperie IP67. L’installazione è semplice e la qualità video è eccellente sia di giorno che di notte.

Eufy Security SoloCam S340

Telecamera 3K con pannello solare integrato per autonomia illimitata. Non richiede mai ricarica grazie al pannello solare, offre risoluzione 3K per dettagli cristallini, tracciamento automatico dei soggetti e doppia illuminazione per visione notturna a colori. Include archiviazione locale gratuita e AI avanzata per distinguere persone, veicoli e animali.

Eufy Security eufyCam 2C Kit 3

Kit completo con tre telecamere wireless e base HomeBase. Soluzione ideale per proteggere tutta la casa con un unico sistema integrato. Le telecamere offrono risoluzione 1080p, durata della batteria di 180 giorni, rilevamento umano intelligente e compatibilità con Alexa e Google Assistant. Il sistema è completamente espandibile e non richiede abbonamenti mensili.

Un’Occasione da Non Perdere

Le Spring Sales di Anker rappresentano un’opportunità eccellente per rinnovare la propria dotazione tecnologica con prodotti affidabili e innovativi. Che si tratti di preparare i viaggi primaverili con power bank e caricatori ad alta potenza, migliorare l’esperienza audio con cuffie e speaker Soundcore, o aumentare la sicurezza e l’automazione domestica con i dispositivi eufy, gli sconti fino al 50% rendono questi prodotti ancora più accessibili.

Le promozioni sono attive dal 3 al 16 marzo su Amazon. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di acquistare prodotti di qualità ai migliori prezzi dell’anno.