La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sta arrivando: il colosso dell’e-commerce ha appena annunciato l’edizione 2026 dell’evento, che proporrà migliaia e migliaia di offerte su praticamente tutte le categorie del sito, con la tecnologia grande protagonista. L’iniziativa promozionale partirà il 10 marzo e proseguirà fino al 16 marzo, ma sul sito ci sono già alcune opportunità da sfruttare.

Arriva la Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon

Che si tratti di fare ordine, rinnovare gli ambienti domestici o fare scorta di prodotti per tutti i giorni, con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon i clienti possono celebrare l’arrivo della bella stagione: quest’anno l’evento si terrà dalla mezzanotte del 10 marzo alle 23:59 del 16 marzo, e consentirà di risparmiare su migliaia di prodotti, inclusi quelli di grandi marchi popolari come Philips, De’Longhi, Foppapedretti, Pampers, Oral-B, Collistar e Rowenta.

Già a partire da oggi, 3 marzo, è possibile approfittare di diverse offerte anticipate, tra cui:

sconti sui dispositivi Amazon , come gli altoparlanti intelligenti della gamma Echo, i lettori di ebook Kindle, i dispositivi Ring, le telecamere di sicurezza Blink e le soluzioni eero per la connettività;

, come gli altoparlanti intelligenti della gamma Echo, i lettori di ebook Kindle, i dispositivi Ring, le telecamere di sicurezza Blink e le soluzioni eero per la connettività; extra sconto del 10% su una selezione di prodotti Amazon Seconda Mano, valido fino alle 23:59 del 9 marzo;

su una selezione di prodotti Amazon Seconda Mano, valido fino alle 23:59 del 9 marzo; fino al 25% di sconto sui prodotti per tutti i giorni;

sui prodotti per tutti i giorni; sconti sulla spesa: i clienti che vivono nelle aree coperte dal servizio di consegna della spesa in giornata Amazon Fresh possono approfittare di uno sconto fino al 20%, mentre chi risiede nelle zone servite da Cortilia e Sole365 può beneficiare di 20 euro di sconto sulla spesa.

Naturalmente rimangono a disposizione tutti gli strumenti che molti clienti abituali di Amazon già conosceranno, tra liste dei desideri, notifiche personalizzate, possibilità di seguire le offerte desiderate, l’aiuto di Rufus (l’assistente per lo shopping basato su IA generativa) e di Amazon Lens (basta scattare una foto o caricare uno screenshot per identificare i prodotti) e non solo.

Diversamente da iniziative come il Prime Day e la Festa delle Offerte Prime, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon non richiede necessariamente l’iscrizione ad Amazon Prime: in ogni caso, gli abbonati potranno approfittare di consegne rapide e gratuite, di un’ampia selezione di metodi di pagamento e degli altri vantaggi del servizio.

Come detto, alcune iniziative sono già attive su Amazon: per approfittarne basta seguire uno dei link qui in basso.