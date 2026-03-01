Se state valutando l’acquisto o l’aggiornamento della vostra scheda video, ma ancora non avete trovato l’offerta a voi più consona, oggi vogliamo darvi una mano con una selezione dei migliori modelli disponibili su Amazon.
Nell’ultimo periodo abbiamo assistito a un brusco aumento dei prezzi, in primis a causa dello shortage delle memorie, ma anche per via delle dinamiche di mercato che sono fortemente influenzate dalla crescita esponenziale dell’Intelligenza Artificiale e delle relative infrastrutture.
Di questo però ora non ci interessa, il nostro intento adesso è di fornire qualche consiglio utile, soprattutto agli utenti meno esperti che si ritrovano con tante opzioni a livello di brand, ma anche diversi modelli tra cui scegliere in base all’ambito di utilizzo.
Indice:
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
A seguire vi lasciamo quindi una selezione dei migliori modelli di schede video che attualmente potete reperire su Amazon. Non si tratta solo di prodotti in offerta, ma anche di modelli particolarmente validi sotto il profilo qualità/prezzo, o magari al minimo storico sulla piattaforma.
Per comodità abbiamo diviso le proposte in quattro categorie: fascia bassa, fascia media, fascia medio-alta e fascia alta che, ovviamente, include anche i modelli enthusiast come la GeForce RTX 5090 (ormai quasi introvabile).
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E OC 6 GB, disponibile a 205,10 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 CORE 8 GB, disponibile a 269 euro invece di 299 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5050 WindForce OC 8 GB, disponibile a 293,68 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5050 OC Edition 8 GB, disponibile a 298 euro invece di 319,99 euro
- Sparkle Intel Arc B580 Titan OC 12 GB, disponibile a 317,25 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8 GB, disponibile a 350,41 euro
Schede video fascia media
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC 8 GB , disponibile a 369,63 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS, disponibile a 440,43 euro
- ASUS Radeon RX 9060 XT OC 16 GB, disponibile a 469,86 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 16 GB, disponibile a 562,72 euro
Schede video fascia medio-alta
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC Edition 16 GB, disponibile a 669,99 euro invece di 839,90 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 681,59 euro
- MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X OC 12 GB, disponibile a 689 euro
- PNY GeForce RTX 5070 OC Tripla ventola, disponbile a 705,90 euro invece di 759 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 739,59 euro
Schede video fascia alta
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC Tripla ventola 16 GB, disponibile a 1.023,90 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.049 euro invece di 1.099 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.395,83 euro
- MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16 GB, disponibile a 1.443,67 euro
- NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition 32 GBB, disponibile a 3.499,99 euro
