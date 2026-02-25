Durante il Galaxy Unpacked non sono stati presentati solo i nuovi flagship della serie Galaxy S26, ma anche due nuove cuffie true wireless: si tratta di Samsung Galaxy Buds4 e Samsung Galaxy Buds4 Pro, modelli premium che puntano su qualità audio hi-fi e comfort quotidiano. La casa di Seoul vuole offrire un suono fedele e senza compromessi: scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Samsung presenta Galaxy Buds4 e Galaxy Buds4 Pro, le nuove cuffie TWS premium

Il Galaxy Unpacked si arricchisce anche di due nuove cuffie wireless, che arrivano a distanza di circa un anno e mezzo dai modelli precedenti. La serie Samsung Galaxy Buds4 promette di abbinare una qualità audio eccezionale a una vestibilità ancora più raffinata, sviluppata attraverso un design computazionale e combinando le più evolute innovazioni del produttore per quanto riguarda audio e indossabilità.

Le Galaxy Buds4 Pro integrano un woofer più ampio, abbinato a una Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) migliorata e a un Equalizzatore Adattivo (EQ) di ultima generazione, capace di offrire un suono a spettro completo, fedele alla registrazione originale e in grado di adattarsi in modo intelligente alle condizioni reali di utilizzo. Samsung ha aggiornato il design e ha integrato controlli intuitivi comandati senza mani e un’intelligenza artificiale ancora più profonda.

“Samsung riconosce che un’esperienza audio davvero premium unisce la qualità tecnica del suono a come questo viene percepito durante l’intera giornata dell’utente”, ha dichiarato Ikhyun Cho, Corporate VP del Mobile Enhancement R&D Team, Mobile eXperience (MX) Business di Samsung Electronics. “Con la serie Galaxy Buds4 abbiamo adottato una filosofia progettuale senza compromessi, offrendo comfort per tutto il giorno senza rinunciare alle prestazioni audio, perché sono questi gli aspetti che i consumatori apprezzano di più. Abbiamo sviluppato il nostro audio hi-fi più potente e la vestibilità più sicura ed ergonomica affinché si valorizzassero a vicenda, offrendo la migliore esperienza di ascolto che abbiamo mai creato”.

Design e comfort

La nuova serie definisce un’identità di design iconica a lama, frutto di una progettazione computazionale che deriva dall’analisi di centinaia di milioni di rilevazioni auricolari a livello globale e di oltre 10.000 simulazioni. Le nuove cuffie offrono un design ultra-sottile ed ergonomico, più compatto per quanto riguarda Galaxy Buds4 e meglio adattato all’orecchio, così da risultare più stabili e confortevoli durante l’utilizzo prolungato.

La nuova lama stabilizzata viene impreziosita da una finitura in metallo e integra un’area di controllo a pressione incisa, che consente di individuare facilmente i comandi e regolare le impostazioni in un attimo. Troviamo anche una nuova custodia trasparente con apertura a conchiglia, pensata per valorizzare il design.

Galaxy Buds4 e Galaxy Buds4 Pro propongono architetture di design distinte pensate per esigenze diverse: le Pro offrono un design in-ear che combina massima qualità sonora e funzionalità avanzate, mentre il formato open-fit di Galaxy Buds4 punta su un’esperienza confortevole e intuitiva.

Entrambi i modelli arrivano nelle colorazioni Bianco e Nero con finitura opaca, ma le Galaxy Buds4 Pro vengono proposte pure nella versione Pink Gold, in esclusiva online.

Suono Hi-Fi e innovazioni hardware e software

Samsung ha integrato un nuovo woofer più ampio sulle Galaxy Buds4 Pro, con un design inedito che sfrutta lo spazio a disposizione. Il produttore ha massimizzato l’area di vibrazione e ridotto il bordo del diffusore, e il woofer più grande aumenta di quasi il 20% l’area effettiva rispetto alla precedente generazione, senza compromettere la vestibilità.

Insieme al tweeter, tutto questo promette un audio naturale e immersivo, con bassi puliti e profondi e alti ricchi e dettagliati: presente il supporto audio a 24 bit/96 kHz, con suono ad alta precisione fedele alla registrazione originale. I passi avanti fatti a livello hardware consentono di riprodurre maggiori dettagli e sfumature difficili da restituire nelle precedenti generazioni.

Il sistema a due vie è stato posizionato strategicamente nella parte superiore della finitura metallica, così da massimizzare l’efficacia della cancellazione attiva del rumore e da ridurre al minimo i disturbi causati dal vento e dagli altri fattori esterni.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Buds4: dimensioni: cuffie: 18,3 x 19,3 x 30,5 mm, peso di 4,6 g custodia: 51 x 51 x 28,3 mm, peso di 45,1 g

altoparlante: driver dinamico da 11 mm con diaframma da 3,8 mm

microfono: digital (3x)

qualità del suono: UHQ fino a 24 bit/96 kHz (su modelli compatibili), Hi-Fi a 24 bit (con modelli dotati almeno di One UI 4.0), 360 Audio con Direct Multi-Channel (con One UI 3.1 per 360 Audio e 4.1.1 per Direct Multi-Channel)

ANC, Suono Ambientale, Adaptive EQ e Adaptive ANC

connettività: Bluetooth 6.1, Auto Switch, Codec SSC HiFi, SSC UHQ, AAC, SBC, LC3, Auracast

sensori: Voice Pickup Unit (VPU), Force & Touch (Swipe), IR, accelerometro, giroscopio, sensore hall

batteria e autonomia: 45 mAh (cuffie) e 515 mAh (custodia) riproduzione musicale: fino a 5 ore di utilizzo con ANC attivo (24 ore con ricariche della custodia), oppure fino a 6 ore di utilizzo con ANC disattivato (30 ore con ricariche della custodia) autonomia in chiamata: fino a 3,5 ore di utilizzo con ANC attivo (18 ore con ricariche della custodia), oppure fino a 4 ore di utilizzo con ANC disattivato (20 ore con ricariche della custodia)

resistenza all’acqua: certificazione IP54 (cuffie)

compatibilità: Android 12 o versioni successive, con almeno 1,5 GB di RAM

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Buds4 Pro: dimensioni: cuffie: 18,1 x 19,6 x 30,9 mm, peso di 5,1 g custodia: 51 x 51 x 28,3 mm, peso di 44,3 g

altoparlante: configurazione a due vie , con driver woofer da 11 mm e tweeter da 5,5 x 3,5 x 0,9 mm

, con driver woofer da 11 mm e tweeter da 5,5 x 3,5 x 0,9 mm microfono: HSNR digital (2x), digital (1x)

qualità del suono: UHQ fino a 24 bit/96 kHz (su modelli compatibili), Hi-Fi a 24 bit (con modelli dotati almeno di One UI 4.0), 360 Audio con Direct Multi-Channel (con One UI 3.1 per 360 Audio e 4.1.1 per Direct Multi-Channel)

ANC, Suono Ambientale, Rilevamento Voce (per migliorare la chiarezza) e Sirena (per percepire avvisi importanti, come allarmi e sirene di emergenza). Adaptive EQ e Adaptive ANC

(per migliorare la chiarezza) e (per percepire avvisi importanti, come allarmi e sirene di emergenza). Adaptive EQ e Adaptive ANC connettività: Bluetooth 6.1, Auto Switch, Codec SSC HiFi, SSC UHQ, AAC, SBC, LC3, Auracast

sensori: Voice Pickup Unit (VPU), Force & Touch (Swipe), SWIR, accelerometro, giroscopio, sensore hall

batteria e autonomia: 61 mAh (cuffie) e 530 mAh (custodia) riproduzione musicale: fino a 6 ore di utilizzo con ANC attivo (26 ore con ricariche della custodia), oppure fino a 7 ore di utilizzo con ANC disattivato (30 ore con ricariche della custodia) autonomia in chiamata: fino a 4,5 ore di utilizzo con ANC attivo (20 ore con ricariche della custodia), oppure fino a 5 ore di utilizzo con ANC disattivato (22 ore con ricariche della custodia)

resistenza all’acqua: certificazione IP57 (cuffie)

(cuffie) compatibilità: Android 12 o versioni successive, con almeno 1,5 GB di RAM

La serie Galaxy Buds4 introduce anche aggiornamenti software. Uno dei più interessanti riguarda la già citata cancellazione attiva del rumore (ANC), che è stata potenziata per eliminare sia i rumori intensi (come quelli dei mezzi di trasporto) sia il rumore di fondo, per offrire un’esperienza più immersiva e adattabile in base all’ambiente: ad esempio, durante un viaggio sui mezzi pubblici, la funzione riduce i rumori a bassa frequenza di motori e traffico, mantenendo al contempo un suono ricco ed equilibrato che consente di concentrarsi sui contenuti (musica, podcast, ma anche chiamate) senza distrazioni.

L’Adaptive ANC/EQ migliorato presente su Galaxy Buds4 Pro promette un’immersione totale nei contenuti multimediali e la riduzione della dispersione sonora: questo grazie all’analisi delle condizioni di utilizzo e della forma delle orecchie degli utenti; in combinazione con le regolazioni dinamiche delle frequenze, le cuffie applicano in tempo reale algoritmi ANC ottimizzati, per un’esperienza personalizzata in base alle esigenze individuali.

E per le chiamate? La funzione Voce super wideband (disponibile per chi abbina le cuffie a dispositivi Galaxy con almeno One UI 6.1.1) sfrutta la tecnologia a banda super-larga e i modelli di machine learning addestrati per la riduzione del rumore e il miglioramento della voce, raddoppiando la larghezza di banda rispetto alle normali chiamate Bluetooth.

L’esperienza Galaxy integrata

Uno dei punti di forza delle Samsung Galaxy Buds4 è l’integrazione con il resto dell’ecosistema Galaxy. Le nuove cuffie consentono di attivare agenti AI sugli smartphone Galaxy compatibili, tra cui Bixby, Gemini e Perplexity: grazie a comandi vocali e modalità AI non serve prendere in mano lo smartphone.

Gli utenti dell’ecosistema Galaxy possono sfruttare una configurazione semplice: basta aprire la custodia per collegare le cuffie allo smartphone o al tablet, senza nemmeno la necessità di scaricare e installare l’app Galaxy Wearable. Per controllare e personalizzare le impostazioni è sufficiente passare dal menu di scelta rapida o dal pannello rapido.

Le Galaxy Buds4 Pro includono poi i controlli tramite movimenti con la testa (attivabili dalle impostazioni), utili per gestire le chiamate e interagire con l’assistente Bixby: insieme ai comandi vocali, consentono di eseguire azioni completamente hands-free.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e uscita delle nuove cuffie wireless Samsung

Esattamente come la serie Galaxy S26, le cuffie Samsung Galaxy Buds4 e Galaxy Buds4 Pro sono disponibili da subito in preordine, con disponibilità generale a partire dall’11 marzo 2026. Il prezzo consigliato è di 179 euro per Galaxy Buds4, mentre per le Galaxy Buds4 Pro occorre spendere un po’ di più (249 euro).