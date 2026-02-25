Se siete alle prese con la costruzione di una nuova build da gaming medio-gamma, ma non avete ancora trovato il processore che fa per voi, oggi vogliamo segnalarvi un buona offerta per l’AMD Ryzen 5 9600X, attualmente in promozione su Amazon con uno sconto del 34% sul prezzo ufficiale.

Ovviamente la proposta è più allettante per gli utenti orientati sulla piattaforma AMD AM5, attualmente tra le più battute dai gamer quando parliamo di PC Gaming. Ne consegue quindi, che per sfruttare questo processore avrete bisogno anche di una scheda madre AMD AM5 serie 600 o 800 e un kit DDR5, quest’ultimo probabilmente il componente più difficile da reperire (almeno a oggi e a prezzi umani).

AMD Ryzen 5 9600X: a 190 euro è un’ottima opzione per le build moderne

Come anticipato sopra, oggi il Ryzen 5 9600X è in offerta su Amazon con uno sconto del 34%, ovvero 190 euro tondi invece di 288,99 euro di listino. Una cifra che riteniamo valida per questa CPU, basata ricordiamo su architettura Zen 5 e dotato di 6 core con supporto SMT e un totale di 12 thread.

Una soluzione quindi che non guarda al multi-threading spinto, difendendosi bene però e al contempo offrendo ottime prestazioni in single-thread e in particolare nei giochi, ambito dove può contare su una frequenza Boost di 5,4 GHz e 32 MB di cache L3. Ma non è tutto.

La CPU AMD offre supporto nativo DDR5 5.600 MT/s, PCI-E Gen 5.0 per scheda grafica ed SSD NVMe, senza omettere la GPU integrata Radeon Graphics e, non per ultimo, un TDP molto contenuto che arriva a 65 watt; ne consegue quindi che il Ryzen 5 9600X non richiede un dissipatore particolarmente imponente o costoso, permettendo di risparmiare ulteriormente sulla build e i costi finali.

AMD Ryzen 5 9600X non è nuovo su TuttoTech, lo avevamo recensito nell’autunno del 2024 con ottimi risultati, motivo per cui ci sentiamo di consigliarlo, in particolare a quegli utenti che mirano esclusivamente al gaming.

Per chi avesse ulteriori dubbi, magari sulla scelta della scheda madre e della RAM DDR5, proponiamo a seguire qualche opzione secondo noi in linea con questa CPU. Per la RAM ci siamo dovuti limitare a un kit da 16 GB che, tutto sommato, potrebbe anche bastare per giocare su una build di fascia media.

In coda, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.