Quando Garmin ha acquisito MyLaps nel 2025, molti osservatori hanno registrato la notizia reagendo senza molto scalpore. Ma la conference call sui risultati del Q4 2025, tenutasi il 18 febbraio 2026, ha rivelato ambizioni che vanno molto oltre quanto la maggior parte delle persone aveva immaginato. L’obiettivo di Garmin pare essere il controllo dell’intera esperienza dell’atleta: dal sonno all’allenamento, dalla pianificazione all’iscrizione, fino al giorno della gara e ai risultati.

Per chi non lo sapesse, MyLaps è l’azienda leader mondiale nelle tecnologie di cronometraggio per le gare, fornendo sistemi basati su transponder per eventi di corsa, ciclismo, triathlon, motorsport ed equitazione. La sua infrastruttura gestisce cronometraggio, registrazioni, risultati e identificazione degli atleti. Quando si taglia un traguardo in una gara importante (soprattutto in questo periodo di Giochi Olimpici) e appare il tempo sul tabellone entro pochi secondi, quella tecnologia è quasi certamente MyLaps.

La visione del CEO di MyLaps e il rapporto con Garmin

Durante la conference call, l’analista di Tigress Financial Partners Ivan Feinseth ha chiesto al CEO Cliff Pemble quale fosse l’effetto alone dell’acquisizione. La risposta di Pemble ha delineato un’ambizione che va ben oltre un semplice acquisto tecnologico:

“MyLaps ci offre l’opportunità di migliorare l’esperienza complessiva delle gare per i clienti, dal processo di iscrizione fino al giorno della gara, ai risultati e ai dispositivi che indossano durante la competizione. Riteniamo che questo ci darà un alto livello di fedeltà con i clienti mentre abbracciano e perseguono queste attività agonistiche.”

Come potrebbe funzionare in pratica

Per un corridore, significa che Garmin potrebbe diventare la piattaforma attraverso cui scopri una gara, ti iscrivi, ti prepari usando Garmin Coach, indossi un Forerunner sulla linea di partenza, hai i tuoi ritmi tracciati dai tappetini di cronometraggio MyLaps, e ricevi i risultati direttamente in Garmin Connect prima ancora di aver ritirato la medaglia.

L’integrazione sarebbe già avviata in quanto Garmin Connect collabora già con Ahotu, un calendario globale indipendente di gare, per mostrare eventi all’interno dell’app.

Oltre la corsa: motorsport, ciclismo ed equitazione

Pemble ha anche affrontato l’ampiezza dell’opportunità: “Uno dei vantaggi di MyLaps è che opera in molti mercati diversi: la corsa è uno, ma gestiscono anche il racing e si stanno espandendo anche nell’equitazione.”

Il riferimento all’equitazione si collega direttamente al Blaze Equine Wellness System di Garmin, lanciato nel Q3 2025, una piattaforma di monitoraggio della salute per i cavalli. MyLaps opera già nel cronometraggio equestre, e le possibilità di integrazione dei dati tra i due prodotti sono concrete.

Per chi non corre, MyLaps fornisce comunque cronometraggio per karting, ciclismo e eventi amatoriali su circuito a livello globale. L’analizzatore di prestazioni Garmin Catalyst per la guida in pista e il nuovo GPS Zūmo XT3 per moto posizionano l’azienda per sfruttare i dati MyLaps e approfondire l’esperienza su pista sia per veicoli a due che a quattro ruote.

La strategia sul lungo periodo di Garmin

Garmin vuole diventare indispensabile per gli atleti non solo durante l’allenamento, ma nei momenti competitivi veri e propri i quali non sono altro che il culmine dell’allenamento stesso. Il giorno della gara è quando l’identità di un cliente Garmin come atleta è più acuta e possedere quell’esperienza, dalla registrazione ai risultati, crea una profondità di relazione con il brand che nessun produttore concorrente può replicare semplicemente producendo uno sportwatch migliore, questo auspica Garmin.

Infine, la fonte fa notare che c’è anche un aspetto di branding da considerare. Con il controllo dell’intera catena, Garmin potrà avere il proprio marchio presente in ogni fase dell’esperienza: dalla prenotazione della gara fino al traguardo.

Questa è un’acquisizione di lungo periodo il cui pieno valore richiederà molti mesi per diventare evidente, ma le parole di Pemble suggeriscono che Garmin non ha comprato MyLaps per aggiungere una tecnologia al proprio portfolio, bensì per ridefinire cosa significa essere un atleta all’interno dell’ecosistema Garmin.