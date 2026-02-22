Sono passati soltanto pochi mesi da quando Pebble — brand storico che gli appassionati di smartwatch conoscono molto è bene — è tornata ad essere Pebble, poco più di uno dall’annuncio del nuovo ambizioso progetto rispondente al nome Pebble Round 2, ma nelle scorse ore la casa madre ha preso la parola attraverso i propri canali ufficiali per fare il punto della situazione sullo stato della produzione e dei test di tre prodotti: Pebble Time 2, Pebble Round 2 e l’anello Pebble Index 01.

Pebble Time 2 e Round 2 stanno arrivando, ma sono in ritardo

La nuova società denominata Core Devices ha fatto il punto della situazione usando, come al solito, il blog repebble.com e la realtà dei fatti racconta di come il lavoro stia procedendo, seppure con qualche lieve rallentamento sulla tabella di marcia.

Nella fattispecie, partiamo dal modello Pebble Time 2, che rievoca il design del passato ma lo inserisce in una cornice in acciaio inossidabile e in un prodotto più al passo coi tempi. Ebbene, in origine, il produttore aveva previsto di avviare le spedizioni nel mese di dicembre dello scorso anno, salvo poi dover posticipare il l’obiettivo a marzo 2026. Adesso, è arrivata conferma ufficiale di un nuovo ritardo, sebbene meno importante del precedente: Core Devices prevede di entrare nella fase di produzione di massa in data 9 marzo e di arrivare a pieno regime — 500 unità prodotte al giorno — a partire dal 19 marzo. Da lì in poi, dovrebbe essere tutto in discesa: si stimano due settimane di tempo tra produzione e spedizione e dai sette ai dieci giorni per la consegna dalla Cina.

Sulla base di questo programma, i clienti che avevano preordinato il proprio Pebble Time 2 a ridosso dell’annuncio dovrebbero ricevere lo smartwatch per la metà di aprile 2026, mentre viene stimato che le consegne di tutti i preordini esistenti verranno completate entro l’inizio di giugno.

Naturalmente questi discorsi vanno intesi al netto di eventuali ulteriori ritardi allo stato attuale impossibili da prevedere.

Per quanto riguarda Pebble Round 2, invece, la produzione dovrebbe prendere il via entro la fine del mese di maggio 2026; ne consegue che le consegne dei primi preordini potrebbero avvenire entro la fine del mese successivo. Nel caso di questo modello, comunque, non si possono escludere ulteriori ritardi, dal momento che alcuni passaggi chiave non sono stati ancora completati: è il caso del test di resistenza all’acqua del case.

Giova ricordare che entrambi i modelli possono essere preordinati dallo store online del produttore; Pebble Round 2 ha un prezzo di listino di 199 dollari, mentre per Pebble Time 2 occorrono 225 dollari; a queste cifre occorre aggiungere le spese di spedizione e le tasse di importazione.

Pebble Index 01: il punto sulla produzione

Nel mese di dicembre dello scorso anno, Pebble aveva colto tutti di sorpresa con l’annuncio di un wearable un po’ insolito: Pebble Index 01 è un anello smart, ma del tutto diverso da quelli attualmente in commercio: realizzato in acciaio inossidabile, Index 01 non si occupa di monitorare i parametri vitali dell’utente, né si propone come compagno di allenamento: l’unico tasto disponibile serve ad attivare il microfono integrato per registrare note vocali: l’obiettivo è quello di consentire agli utenti di trasformare le proprie idee improvvise in promemoria, così da poterci tornare su in un secondo momento.

Ebbene, Index 01 è entrato nella fase Production Verification Test (PVT), superando il test di resistenza all’acqua che gli vale la certificazione IPX8: l’anello può essere indossato per lavarsi la mani o per farsi la doccia, ma non per nuotare. L’obiettivo sarebbe di avviare la produzione di massa nel mese di marzo, tuttavia non è stata indicata una data precisa.

Quanto agli ordini, il produttore sta lavorando ad un kit di misurazione, che dovrebbe essere disponibile al costo di 10 dollari, possibilmente con spedizione in tutto il mondo compresa nel prezzo. In alternativa, si potrà ricorrere alla stampa 3D. La misurazione sarà comunque necessaria, poiché le taglie di Index 01 sono diverse da quelle di Oura e altri anelli in commercio. Sono ancora in corso, infine, le valutazioni sulla produzione delle taglie 14 e 15.