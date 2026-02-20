Corsair ha deciso di sfidare la concorrenza nella fascia media con le Corsair VOID WIRELESS v2, un headset che punta tutto su leggerezza, doppia connettività e, soprattutto, supporto Dolby Atmos. Il vero punto di svolta, però, è l‘offerta attuale su Amazon, che le porta a un prezzo decisamente aggressivo, rendendole una delle opzioni più interessanti del momento per chi cerca versatilità senza spendere una fortuna. Questo sconto del 25% le posiziona in modo strategico, offrendo caratteristiche solitamente riservate a modelli più costosi. Analizziamo nel dettaglio cosa rende queste cuffie un’opportunità da non perdere.

Corsair VOID WIRELESS v2: leggerezza, audio immersivo e doppia anima wireless

Le cuffie Corsair VOID WIRELESS v2 si distinguono immediatamente per il loro design focalizzato sull’ergonomia e sul comfort prolungato. Con un peso di soli 303 grammi, risultano significativamente più leggere rispetto ai modelli precedenti, un vantaggio non da poco durante le lunghe sessioni di gioco. Questo risultato è ottenuto grazie a un utilizzo intelligente di materiali plastici di alta qualità, che garantiscono robustezza senza appesantire la struttura. I padiglioni, caratterizzati dall’iconica forma trapezoidale, sono imbottiti in memory foam e rivestiti in tessuto di microfibra traspirante, assicurando un comfort ottimale e una buona dissipazione del calore.

Il cuore pulsante di queste cuffie è rappresentato dai driver custom al neodimio da 50 mm, capaci di restituire un suono potente e dettagliato. La vera magia, però, si sprigiona con l’attivazione del Dolby Atmos su PC, che trasforma l’esperienza audio in un suono surround tridimensionale estremamente immersivo, fondamentale per individuare la provenienza dei suoni nei giochi competitivi. A completare il comparto audio c’è un microfono omnidirezionale flessibile con certificazione Discord e funzionalità flip-to-mute, che garantisce una comunicazione chiara e cristallina.

La versatilità è un altro punto di forza. Le Corsair VOID WIRELESS v2 offrono una doppia connettività wireless:

Wi-Fi a 2,4 GHz a bassa latenza per PC, Mac e console PlayStation.

a bassa latenza per PC, Mac e console PlayStation. Bluetooth per la connessione a dispositivi mobili e Nintendo Switch.

Queste due modalità possono funzionare anche contemporaneamente, permettendo, ad esempio, di ascoltare l’audio di gioco e rispondere a una chiamata dallo smartphone. L’autonomia è eccezionale, con una durata che raggiunge le 70 ore in modalità 2,4 GHz e fino a 130 ore via Bluetooth. Inoltre, la funzione di ricarica rapida tramite USB-C garantisce 6 ore di utilizzo con soli 15 minuti di carica.

Per ulteriori dettagli: Recensione Corsair VOID WIRELESS v2: le cuffie da gaming diventano più leggere ed ergonomiche

L’offerta da cogliere al volo su Amazon

Questa eccellente cuffia da gaming è attualmente protagonista di una promozione molto interessante su Amazon. Il prezzo di listino ufficiale delle Corsair VOID WIRELESS v2 è di 119,99€, ma grazie a questa offerta a tempo limitato è possibile acquistarle al prezzo scontato di 89,99€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 30€, che corrisponde a uno sconto del 25% sul prezzo originale. Si tratta di un’opportunità notevole per portarsi a casa un headset wireless multipiattaforma con Dolby Atmos a meno di 90 euro. L’offerta riguarda il modello in colorazione Carbonio ed è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi della spedizione rapida per gli abbonati Prime. La disponibilità potrebbe essere limitata, pertanto si consiglia di approfittarne finché è attiva.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech: https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.