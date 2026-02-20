Nuovo aggiornamento in rollout per Amazon, il software 5.19.2 è ora disponibile per diversi modelli Kindle, ma le novità più interessanti riguardano in particolare Kindle Scribe.

Si tratta di un update non rivoluzionario, ma strategico, che continua a costruire le basi per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’esperienza notebook dell’e-reader. Nel frattempo però, alcuni dettagli emersi su Kindle Colorsoft sembrano evidenziare un divario crescente tra i due dispositivi.

Kindle Scribe riceve interessanti novità con l’ultimo aggiornamento

La novità principale dell’aggiornamento 5.19.2 è il supporto alle funzionalità legate ad Alexa+, la versione potenziata e in abbonamento dell’assistente vocale di Amazon.

In pratica, Kindle Scribe potrà inviare quaderni ad Alexa+, ottenere riassunti automatici degli appunti, trasformare il testo scritto a mano in eventi del calendario, creare promemoria e liste di cose da fare, ricevere risposte a domande basate sulle proprie note.

L’aggiornamento non introduce funzioni visibili clamorose, ma prepara l’infrastruttura per un’esperienza sempre più orientata all’IA, trasformando Scribe in qualcosa di più di un semplice e-reader con penna.

Un’altra novità importante riguarda la gestione dei documenti importati dal cloud, con la versione 5.19.2 arriva una nuova impostazione che consente di controllare la sincronizzazione dei file caricati da Google Drive e OneDrive.

Gli utenti potranno quindi decidere in modo più preciso come e quando sincronizzare i documenti tra dispositivi, migliorando la gestione del cloud e offrendo maggiore flessibilità, soprattutto a chi utilizza Scribe in ambito lavorativo o accademico. Come sempre, Amazon segnala anche miglioramenti generali delle prestazioni e correzioni di bug.

Se l’aggiornamento di Scribe appare piuttosto contenuto, alcuni utenti di Scribe Colorsoft hanno notato cambiamenti interessanti non menzionati ufficialmente nelle note di rilascio.

Tra questi, una nuova opzione di evidenziazione verde e nuovi segnalibri colorati. Amazon, come spesso accade, mantiene le note di rilascio piuttosto sintetiche, quindi alcune novità emergono solo grazie alle segnalazioni degli utenti.

Proprio questi dettagli, uniti alla natura modesta dell’update per Scribe, stanno facendo percepire a qualcuno un leggero vantaggio evolutivo per Colorsoft, almeno sul piano delle funzionalità visive e di personalizzazione.

Amazon ha pubblicato i file dell’aggiornamento sulla pagina ufficiale di download software per i vari modelli Kindle, come sempre, le funzionalità possono variare in base al dispositivo e l’attivazione delle nuove feature può avvenire in modo graduale, anche dopo l’installazione infatti alcune novità potrebbero comparire con qualche giorno di ritardo.

Nel complesso, la versione 5.19.2 è un aggiornamento incrementale, ma significativo per la strategia IA di Amazon. Kindle Scribe continua a evolversi verso un hub per la produttività intelligente, mentre Colorsoft sembra rafforzare la propria identità con piccoli ma concreti miglioramenti grafici.

Resta ora da capire se Amazon manterrà un’evoluzione parallela tra i due modelli o se il divario tra Scribe e Colorsoft continuerà ad ampliarsi nei prossimi mesi.