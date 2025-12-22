Amazon si appresta ad aggiornare il suo e-reader più costoso con una delle funzioni più richieste dai propri utenti: una modalità scura completa. Il colosso fondato da Jeff Bezos ha infatti confermato che il Kindle Scribe Colorsoft, il primo modello con display E-Ink a colori, riceverà finalmente la Dark Mode di sistema nel corso del 2026, tramite un aggiornamento software gratuito. Scopriamo i dettagli di questo annuncio.

Amazon introdurrà una funzione richiesta a gran voce dai possessori del Scribe Colorsoft

Nonostante il prezzo elevato e il posizionamento premium, il Kindle Scribe Colorsoft era finora privo di una modalità scura estesa a tutto il sistema. L’unica alternativa disponibile era la funzione Page Color, che consente di scurire lo sfondo delle pagine solo all’interno degli ebook compatibili, lasciando inalterate interfacce come la schermata iniziale, la libreria e l’area di lavoro.

Una limitazione che ha sorpreso molti utenti, soprattutto considerando che modelli più economici, come il Kindle Paperwhite, supportano la Dark Mode da tempo.

L’annuncio ufficiale di Amazon

La conferma arriva direttamente dalle schede prodotto ufficiali e dai materiali di supporto pubblicati da Amazon, dove si legge che la funzione sarà introdotta nel 2026 insieme ad altre novità basate sull’intelligenza artificiale. In particolare, l’azienda ha citato le funzioni Story So Far e Ask This Book, strumenti pensati per analizzare e riassumere i contenuti letti o rispondere a domande sui testi.

Nella sezione “We want you to know” del sito, Amazon specifica:

“Questo dispositivo non dispone ancora di una modalità scura di sistema come gli altri Kindle in bianco e nero. La Dark Mode, insieme alle funzionalità AI Story So Far e Ask This Book, sarà distribuita nel 2026 tramite aggiornamento software.”

Un aggiornamento per allineare il Scribe alla gamma Kindle

Quando la Dark Mode arriverà, il Kindle Scribe Colorsoft diventerà finalmente coerente con il resto della gamma, offrendo un’esperienza di lettura più confortevole nelle ore serali o in ambienti poco illuminati. La funzione ridurrà l’affaticamento visivo e permetterà di scegliere interfacce più scure non solo nei libri, ma anche nel sistema operativo del dispositivo.

Il Scribe Colorsoft resta oggi il Kindle più avanzato, con grande schermo, scrittura tramite pennino e pannello a colori E-Ink, ma l’assenza della Dark Mode aveva lasciato un vuoto nel pacchetto premium. Con il prossimo update, Amazon dunque punta a colmare proprio quella lacuna, migliorando drasticamente l’esperienza d’uso per tutti i possessori, senza introdurre un nuovo modello.