Si chiama Ask this Book ed è una nuova interessante funzionalità IA studiata da Amazon per rendere più piacevole l’esperienza di lettura di un libro con l’applicazione Kindle per iOS.

Annunciata nelle scorse ore, la nuova funzionalità è stata pensata per consentire agli utenti (al momento soltanto negli Stati Uniti) di immergersi con più facilità nei loro libri, ciò grazie alla possibilità di porre domande su ciò che stanno leggendo, direttamente sulla pagina in cui si trovano.

L’app Kindle per iOS si arricchisce di una nuova funzione

Già disponibile per migliaia di libri in lingua inglese sull’app Kindle per iOS, nel corso del 2026 la funzionalità sarà implementata anche nei dispositivi della gamma Kindle e nell’applicazione per Android.

L’idea di Amazon è quella di offrire agli utenti uno strumento che sia in grado di fungere da un assistente di lettura esperto, rispondendo istantaneamente a domande su dettagli della trama, sulle relazioni tra i personaggi e su altri elementi tematici, il tutto senza interrompere il flusso di lettura.

E, aspetto ancora più interessante, tutte le risposte forniscono informazioni immediate, contestualizzate e prive di spoiler. In pratica, nel caso in cui ad esempio ci si dovesse dimenticare di un determinato personaggio, con Ask this Book sarà possibile scoprire immediatamente di chi si tratti.

Per sfruttare la nuova funzione è sufficiente evidenziare una parte del testo e nel relativo menu selezionare l’apposita opzione, scegliendo quindi una delle domande suggerite o digitandone una propria per ottenere risposte immediate (è anche possibile continuare la conversazione con domande di approfondimento).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Amazon per scoprire quando tale nuova funzionalità sarà lanciata anche negli altri Paesi.