Per gli abbonati Sky e NOW sono in arrivo tante novità nei prossimi mesi, come certificato dallo showcase tenutosi nella sede dell’azienda. Durante l’evento sono state presentate le nuove serie che arriveranno su Sky e in streaming su NOW nei prossimi mesi, entro il 2026, e anche i nuovi progetti Sky Original che partiranno quest’anno. Scopriamo tutto.

Le novità Sky e NOW in arrivo o sul set nel 2026

Allo showcase sono intervenute figure di spicco, come Giuseppe De Bellis (Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia), Cécile Frot-Coutaz (CEO Sky Studios), Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios Italia) e Margherita Amedei (Cinema and Series Director Sky Italia): è stata l’occasione per presentare non solo le principali novità in arrivo durante questo 2026 per gli abbonati, ma anche per svelare i nuovi progetti in arrivo prossimamente, sul set proprio in questi mesi.

Partiamo dalle serie in arrivo nel 2026, che vedono grandi ritorni, ma anche novità assolute, che naturalmente comprendono progetti Sky Italia e Sky Studios internazionali.

Le serie TV in arrivo nel 2026 su Sky e NOW

Avvocato Ligas (original)

Partiamo con Avvocato Ligas, serie Sky Original che vede protagonista Luca Argentero. Quest’ultimo veste i panni di Lorenzo Ligas, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. Nel cast anche Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger e Flavio Fumo. Tratto da Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris.

Dal 6 marzo 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Qui potete vedere il trailer ufficiale di Avvocato Ligas

Rosa Elettrica (original)

Proseguiamo con Rosa Elettrica, nuovo thriller on-the-run in 6 episodi targato Sky Original con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. Giannetta è Rosa Valera, da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni. Al suo primo incarico le viene affidato Cocìss (Di Napoli), un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, Rosa non si ferma neppure quando capisce che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune, salvarsi la pelle e scoprire la verità. Liberamente tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi.

Dall’8 maggio 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Nord Sud Ovest Est (La leggendaria storia degli 883 – stagione 2) (original)

Debutta in autunno (non c’è ancora una data precisa) l’attesissima seconda stagione de La leggendaria storia degli 883. Nord Sud Ovest Est è dedicata agli anni d’oro degli 883: Max Pezzali e Mauro Repetto diventarono gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan. Max (Elia Nuzzolo) e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli) stanno coronando il loro sogno: essere primi in classifica nel 1993. Ma la vita delle popstar a guardarla da dentro è incredibile quanto incasinata. Tra Max e Mauro qualcosa inizia a cambiare: qual è il prossimo sogno? La grande avventura che vivono li porterà nella scintillante Milano della moda, e nell’America che sognavano da ragazzini. Una volta arrivati lì, troveranno veramente se stessi? E ce la faranno a rimanere amici come quando hanno iniziato?

In autunno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Piedone – stagione 2 (original)

Un altro ritorno con la seconda stagione di Piedone, sequel/reboot Sky Original della serie di film con protagonista Bud Spencer. Mentre l’ispettore Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) e la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico) danno la caccia al boss Eduardo Iodice, devono fare i conti con la presenza ingombrante di Ruotolo, il vicequestore – e sospetto colluso con i poteri occulti che governano la città – con cui sono costretti a lavorare fianco a fianco. Sullo sfondo di una Napoli complessa e contemporanea, trasformata dall’iperturismo ma piena di umanità, tra un caso e l’altro, non mancano i momenti di leggerezza con Michele Noviello e il sostegno di Valentina Capezio, i due ispettori aggiunti del commissariato che lavorano a fianco di Vincenzo e Sonia. E intanto, per Palmieri, la ferita del proprio passato non smette di bruciare, e lo richiama alla ricerca della verità.

Nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Atomic (original)

Usciamo dall’Italia con Atomic, serie Sky Original ispirata al libro di saggistica The Atomic Bazaar del compianto giornalista di Vanity Fair William Langewiesche. Quando il cammino del trafficante di droga Max (Alfie Allen) incrocia quello di JJ (Shazad Latif), un enigmatico fuggitivo, nasce un’amicizia inaspettata. I due vengono travolti in un’imprevista missione ad alto rischio: trasportare uranio altamente arricchito attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente, mentre CIA, MI6 e una rete globale di forze contrapposte sono sulle loro tracce. A guidare la caccia ai due per conto della CIA c’è Cassie Elliott (Samira Wiley), scienziata altamente qualificata e agente sotto copertura convinta che Max e JJ collaborino con estremisti violenti. La sua implacabile caccia mette i tre in rotta di collisione, rivelando che nulla è come sembra e che ognuno nasconde un secondo fine. I due si ritrovano in un viaggio rocambolesco, affrontando agenti segreti, un cartello finanziato a livello internazionale e, infine, i propri fantasmi del passato.

In estate in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

War (original)

Arriva durante il 2026 anche War, nuovo legal thriller Sky Original prodotto da Sky e HBO dal creatore di Lupin e Hijack. La vicenda è ambientata nell’élite del mondo giudiziario londinese, e vede protagonista una coppia al centro del divorzio del secolo, interpretata da Dominic West e Sienna Miller. I due vestono i panni del magnate tecnologico Morgan Henderson e della moglie, la star del cinema internazionale Carla Duval. Segue due tra i più prestigiosi studi legali rivali di Londra – Cathcarts e Taylor & Byrne – impegnati in quello che viene definito il divorzio del secolo. Entrambe le parti sono certe di vincere. Ma mentre il caso degenera e le alleanze si incrinano, le reputazioni sono messe in discussione e ognuno gioca per vincere. Non è che l’inizio: l’esplosivo caso della prima stagione è soltanto il primo capitolo di un’antologia di battaglie legali da prima pagina. Già confermata una seconda stagione.

Nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Prisoner (original)

Le novità in arrivo nel 2026 su Sky e NOW includono Prisoner, serie originale britannica con Tahar Rahim e Izuka Hoyle. L’agente penitenziaria Amber Todd viene incaricata di scortare il criminale Tibor Stone in tribunale. Dopo un’imboscata al convoglio, i due sopravvivono e sono costretti a fuggire insieme. Il loro rapporto diventa sempre più ambiguo mentre un cartello criminale li insegue senza tregua. Diretta da Otto Bathurst (Peaky Blinders).

Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Il Signore delle Mosche

Tra le novità in arrivo in esclusiva su Sky e NOW troviamo Il Signore delle Mosche, primo attesissimo adattamento TV del romanzo omonimo di William Golding. Come quest’ultimo, racconta di un gruppo di ragazzi sopravvissuti a un incidente aereo abbandonati su un’isola tropicale. Nel tentativo di mantenere l’ordine, Ralph e l’intellettuale Piggy guidano il gruppo, ma l’ascesa di Jack, sempre più attratto dal potere e dalla violenza, conduce lentamente alla tragedia. La miniserie in 4 episodi vede un cast corale composto da oltre 30 giovani attori, guidato da Winston Sawyers, Lox Pratt, David McKenna e Ike Talbut.

Dal 22 febbraio 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Signore delle Mosche

The Miniature Wife

Nei prossimi mesi è in arrivo pure The Miniature Wife, una dramedy che esplora gli squilibri di potere all’interno del matrimonio. Vede protagonisti Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen, che si ritrovano l’uno contro l’altra dopo un incidente tecnologico in cui il marito finisce per rimpicciolire accidentalmente la moglie. La vita domestica prende una piega imprevedibile per questa coppia perfettamente disallineata, trasformando la quotidianità in una battaglia per il potere affilata come un rasoio. È basata sull’omonimo racconto breve di Manuel Gonzalez e creata da Jennifer Ames e Steve Turner.

In primavera in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Sheriff Country

Tra pochi giorni debutta su Sky e su NOW Sheriff Country, nuovo poliziesco che amplia l’universo narrativo di Fire Country. Morena Baccarin interpreta lo sceriffo Mickey Fox. In servizio a Edgewater, indaga su attività criminali mentre affronta un passato familiare complesso: il padre ex detenuto Wes, coltivatore di marijuana ai margini del sistema, e un misterioso incidente che coinvolge la figlia ribelle Skye. Sorellastra di Sharon Leone (Diane Farr), capo divisione dei Cal Fire, Mickey è al centro di una rete di tensioni personali e professionali. Nel cast anche W. Earl Brown, Matt Lauria, Christopher Gorham, Michele Weaver e Amanda Arcuri.

Dal 10 febbraio 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sheriff Country

Outlander – stagione finale

Si chiude con l’ottava attesissima stagione una delle serie romantiche più amate dal pubblico, Outlander. La saga tratta dai romanzi di Diana Gabaldon promette un finale emozionante. La settima stagione ha regalato ai fan una serie di colpi di scena: matrimoni a sorpresa, sparatorie e il ritorno di volti amati dal passato. Il finale ha custodito la rivelazione più attesa, legata alla prima figlia di Jamie e Claire, Faith. Nel cast Caitríona Balfe (Claire Fraser), Sam Heughan (Jamie Fraser), Sophie Skelton (Brianna MacKenzie), Richard Rankin (Roger MacKenzie), John Bell (Ian Murray giovane), David Berry (Lord John Grey), Charles Vandervaart (William Ransom) e Izzy Meikle-Small (Rachel Murray).

Dal 14 marzo 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Qui potete vedere il trailer ufficiale della stagione finale di Outlander

Euphoria – stagione 3

Un’altra attesissima stagione è in arrivo in primavera: stiamo parlando della terza stagione di Euphoria, che arriva sia su Sky sia su HBO Max. A quasi quattro anni dalla conclusione della seconda stagione, è pronta a tornare con 8 nuovi episodi la serie HBO realizzata in collaborazione con A24. Un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male. La nuova stagione vede il ritorno del cast principale: oltre a Zendaya, ci saranno Hunter Schafer, Maude Apatow, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Jacob Elordi. Torna come guest star Colman Domingo, mentre tra le new entry spicca Sharon Stone.

Dal 13 aprile 2026 su Sky e in streaming solo su NOW Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Euphoria

Poker Face – stagioni 1-2

Sempre in primavera debuttano in Italia le due stagioni di Poker Face, serie che segue le vicende di Charlie, interpretata da Natasha Lyonne. Dotata di un’abilità straordinaria, Charlie è in grado di capire quando qualcuno sta mentendo. A bordo della sua Plymouth Barracuda, intraprende un viaggio fatto di continue tappe durante le quali incontra nuovi personaggi e si imbatte in crimini bizzarri che non può fare a meno di risolvere.

In primavera in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Qui potete vedere il trailer ufficiale di Poker Face

Twisted Metal – stagioni 1-2

Durante l’estate arrivano la prima e la seconda stagione di Twisted Metal, serie live-action basata sulla serie di videogiochi. Una commedia d’azione adrenalinica, basata su un’idea originale di Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool, Zombieland) su un outsider chiacchierone a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un pacco misterioso attraverso una post-apocalittica terra desolata. Con l’aiuto di un ladro d’auto dal grilletto facile, dovrà affrontare feroci predoni alla guida di mezzi distruttivi e altri pericoli della strada tra cui un clown squilibrato che guida un furgoncino dei gelati fin troppo familiare. Il cast è guidato da Anthony Mackie.

In estate in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Qui potete vedere il trailer ufficiale di Twisted Metal

House of the Dragon – stagione 3

Chiudiamo le novità in arrivo nel 2026 con la terza stagione di House of the Dragon, attesa per la prossima estate in co-esclusiva con HBO Max. Torna con 8 nuovi episodi l’amatissima saga tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade”. Racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen, culminata nella celebre Danza dei Draghi, con lo scontro tra le fazioni dei Neri e dei Verdi destinato a segnare il destino della dinastia per sempre. Confermato l’intero cast principale, guidato da Emma D’Arcy, Olivia Cooke e Matt Smith.

In estate su Sky e in streaming solo su NOW

Collections

In più, Sky annuncia l’arrivo di nuove collections dedicate ad alcune delle serie più popolari. Si parte con la popolarissima Beverly Hills, 90210, in arrivo dal 3 aprile: l’iconica serie in dieci stagioni sarà disponibile per la prima volta dal 2001 per intero, per la prima volta on demand, per la prima volta in HD e in 16:9.

Nei prossimi mesi arriveranno anche i boxset di American Crime Story, Lost, This is Us, Ray Donovan e The Americans, tutte serie che non hanno bisogno di presentazioni: grazie a queste collections sarà possibile rivivere tutte le stagioni (per chi ha già avuto modo di apprezzarle) oppure scoprirle per la prima volta.

Le serie TV Sky e NOW in lavorazione

Gucci – Fine dei giochi (original)

Come detto, oltre alle serie già previste in uscita nel corso dell’anno, sono in lavorazione in questi mesi diverse ulteriori novità. La prima di cui parliamo è Gucci – Fine dei giochi: tratta dal memoir “Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia” di Allegra Gucci, la serie sarà un’epopea familiare moderna sul potere del nome, sul prezzo della fama e sul fascino del successo e dei soldi. Racconterà, seguendo diverse linee temporali, la storia di una famiglia a capo di un impero che ha fatto sognare il mondo. Un marchio nato dal cuore più autentico del Made in Italy e creato da una famiglia capace di trasformare una piccola bottega di pelletteria in un simbolo planetario di stile e prestigio. Nel cast della serie Sky Original in 6 episodi, diretta da Gabriele Muccino, spiccano Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz.

Prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW

Il Sospetto (original)

Proseguiamo con Il Sospetto, nuovissimo progetto originale sul set nei prossimi mesi con Claudia Pandolfi. Si tratterà di un thriller in 4 episodi. La storia inizia quando le altre finiscono. Sta per essere arrestato l’assassino di Giada Castucci, la cui morte ha sconvolto Viareggio. Mentre la città si prepara al famoso Carnevale, Maria, diciassettenne timida con problemi d’udito, vorrebbe essere come le altre ragazze, ma ciò che vede all’inizio di questa storia cambia tutto. Maria, infatti, trova un oggetto della vittima nel capanno degli attrezzi, e nasce il dubbio più terribile: l’uomo di cui si fida di più, suo padre, potrebbe essere coinvolto? E il comportamento sempre più nervoso del genitore non fa che aumentare il sospetto. In questo giallo atipico, Maria affronta segreti, silenzi e sospetti, mentre anche sua madre, stimato commissario, vacilla. Nei giorni che precedono il Carnevale, tra maschere e verità nascoste, Maria capirà che tutti ne indossano una.

Prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW

Quelli che… La Mala (original)

In arrivo prossimamente Quelli che… La Mala, light crime imprevedibile in 6 episodi ambientato nel cuore pulsante della Milano degli anni ’70 e ’80. Negli anni ’70 Milano era la città del crimine disorganizzato, in bilico tra i palchi cabaret e il mondo criminale delle bische clandestine e delle rapine folli ai supermercati. Qui inizia la storia di Charlie, che cresce diviso tra il sogno di salire sul palco del Derby e l’amicizia con Renato Vallanzasca, destinato a diventare un’icona del crimine. Un intreccio tra finzione e realtà, prodotto da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sydney Sibilia.

Prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW

Fuori menù (original)

Fuori menù è una nuova dramedy in 6 episodi con protagonisti Maurizio Lastrico e Fabio Balsamo. Un grande chef cade in disgrazia e finisce in carcere. Per ottenere uno sconto di pena accetta di dirigere un ristorante sperimentale, dove ai fornelli lavora la peggior brigata di tutti i tempi: un gruppo di detenuti senza esperienza né regole. Nel tentativo di ricostruire il rapporto con sua figlia, questa sfida impossibile diventerà per lui un’occasione irripetibile di redenzione e di profonda trasformazione, capace di rivoluzionare la sua idea di cucina.

Prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW

The Day of the Jackal – stagione 2 (original)

Confermato l’arrivo della seconda stagione di The Day of the Jackal, la serie Sky Original più vista di sempre nel Regno Unito. Nuovo ciclo di episodi per la serie tratta dal romanzo omonimo di Frederick Forsyth e dal successivo pluripremiato film ll Giorno dello Sciacallo. Eddie Redmayne torna nei panni del protagonista, l’assassino solitario, sfuggente e implacabile che si guadagna da vivere uccidendo su commissione.

Prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW

The Girl with the Dragon Tattoo (original)

Chiudiamo le novità annunciate in arrivo prossimamente su Sky e NOW con The Girl with the Dragon Tattoo, primo adattamento TV per il bestseller dello scrittore e giornalista investigativo Stiegg Larsson (“Uomini che odiano le donne“), a 15 anni dal primo film con Daniel Craig e Rooney Mara diretto da David Fincher. La nuova serie Sky Original inglese sarà una coraggiosa rivisitazione contemporanea della storia ormai celebre: il protagonista Mikael Blomkvist indaga per scoprire che fine abbia fatto una ragazza di una famiglia ricca scomparsa 40 anni prima. Per farlo, si fa aiutare da Lisbeth Salander, un’hacker informatica.

Prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW

Queste dunque tutte le novità annunciate da Sky e in arrivo nel 2026 e nei mesi successivi per quanto riguarda le serie TV. Quale state aspettando con maggiore trepidazione? Fateci sapere la vostra.