Oura trasferirà la propria società madre dalla Finlandia allo stato americano del Delaware, nonostante gran parte della crescita e molti dipendenti che lavorano sui prodotti rimangano in Europa. L’annuncio arriva insieme a risultati finanziari impressionanti che mostrano un’azienda in piena espansione.

Le reazioni a questa decisione sono state contrastanti, poiché i numeri dipingono il quadro di un’azienda che sta andando molto bene, ma tra gli utenti e i fan storici del brand c’è una certa inquietudine su cosa significhi questo tipo di trasferimento per un’azienda che, nonostante il successo globale, è bene ricordare, sia nata a Oulu, nel nord della Finlandia. Facciamo chiarezza.

Oura registra risultati finanziari in forte crescita

I dati finanziari più recenti di Oura mostrano un’espansione significativa. I ricavi sono più che raddoppiati, passando da 367 milioni di euro a circa 840 milioni di euro nell’anno fiscale conclusosi a settembre 2025. Anche l’utile operativo è cresciuto in modo marcato, salendo da circa 12 milioni a 113 milioni di euro, con un margine operativo del 13,5% rispetto al poco più del 3% dell’anno precedente.

Il CEO Tom Hale si è detto soddisfatto dei risultati parlando da Helsinki, sottolineando che questo segna il terzo anno consecutivo in cui Oura ha approssimativamente raddoppiato i propri ricavi. Numeri che dimostrano come un’azienda di wearable focalizzata su una linea di prodotti specifica possa raggiungere una crescita rapida mantenendo margini di profitto solidi.

Il mercato USA supera il miliardo di dollari

Oura ha venduto finora circa 5,5 milioni di anelli. Nel solo 2025, il mercato statunitense ha generato oltre un miliardo di dollari di ricavi e, sebbene Oura non detenga una fetta enorme del mercato wearable complessivo, sia l’azienda che gli analisti del settore ritengono che ci sia spazio per una crescita rapida nel segmento degli anelli smart rispetto a categorie più mature come gli smartwatch.

Il trasferimento in Delaware divide i fan

La decisione di Oura di costituire una holding company in Delaware non è stata accolta bene da tutti. Le discussioni online, soprattutto su Reddit, mostrano che diversi utenti sono delusi dal fatto che un’azienda nata in Finlandia non avrà più la propria sede legale nel paese d’origine. Molti commenti riflettono un senso di perdita legato all’identità nazionale e alla cultura finlandese; un tratto che è estremamente identitario per l’azienda stessa e i suoi utenti.

Il cosiddetto “Delaware flip“, così l’hanno ribattezzato gli utenti online, significa che invece di Oura Health Oy come società madre, una nuova entità statunitense chiamata Oura Inc. assumerà quel ruolo a livello legale.

Le ragioni del trasferimento secondo Oura

Secondo Oura, questo spostamento è principalmente un cambiamento legale e amministrativo pensato per semplificare la governance globale dell’azienda. Facilita inoltre i futuri round di finanziamento, dato che i grandi investitori statunitensi preferiscono investire in società registrate in Delaware.

Il Delaware è una sede popolare per le multinazionali che vogliono stabilire il proprio quartier generale legale grazie a leggi societarie favorevoli e alle preferenze degli investitori. La leadership di Oura ha chiarito che questo cambiamento non influenzerà lo sviluppo dei prodotti, la ricerca o la sede di molti ingegneri.

Metà dei dipendenti resta in Finlandia

Oura ha sottolineato che circa la metà della forza lavoro rimarrà in Finlandia. L’azienda ha dichiarato di continuare a espandere i team nella regione, con circa un quarto dei dipendenti finlandesi assunti nell’ultimo anno.

Per i possessori di anelli smart dell’azienda, in fin dei conti, il trasferimento legale probabilmente non cambierà il funzionamento dei prodotti o la distribuzione degli aggiornamenti. Per gli investitori, d’altro canto, potrebbe rendere più semplici i futuri finanziamenti e aprire la strada a una possibile quotazione in borsa.

Ma per alcuni fan storici in Finlandia, questo cambiamento segna la fine di un’era. La storia di crescita di Oura è impressionante, ma le reazioni emotive dimostrano quanto i clienti siano legati alle origini finlandesi del brand.