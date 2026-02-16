Doppio trailer con data di uscita ufficiale per Spider-Noir, attesissima serie TV live-action in arrivo su Amazon Prime Video. Lo show ispirato al fumetto Marvel Spider-Man Noir ha come protagonista una versione alternativa del classico supereroe che siamo abituati a vedere: diamogli una prima occhiata grazie ai due trailer, uno nella versione a colori e uno in quella in bianco e nero.

Amazon rilascia un doppio trailer per Spider-Noir: c’è la data di uscita su Prime Video

La serie TV live-action Spider-Noir è ambientata nella New York degli anni ’30 e segue le vicende di Ben Reilly (interpretato da Nicolas Cage), un investigatore privato che indossa un lungo cappotto e un cappello fedora: ormai invecchiato, si ritrova a fare i conti con il suo passato da supereroe. Un tempo era Spider-Man Noir, versione alternativa di Spider-Man e unico supereroe della città, ma una tragedia personale lo aveva spinto a lasciare da parte la maschera e a rifugiarsi nell’anonimato. Quando un caso straordinario lo costringe a confrontarsi con quanto è stato, Reilly deve scegliere se continuare a fingere di essere una persona qualunque oppure tornare a vestire i panni dell’eroe.

Il personaggio di Spider-Man Noir è apparso di recente nel film di animazione Spider-Man: Un nuovo universo, doppiato proprio da Nicolas Cage (nella versione originale), e ancora più di recente nel sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il cast della nuova serie in arrivo su Prime Video il 27 maggio 2026 include oltre allo stesso Cage anche Lamorne Morris nel ruolo di Robbie Robertson, il giornalista freelance e amico di Ben Reilly, Li Jun Li nel ruolo di Cat Hardy, la cantante di nightclub e femme fatale coinvolta in una pericolosa cospirazione della malavita, Karen Rodriguez nel ruolo di Janet, segretaria di Ben Reilly e preziosa collaboratrice, Brendan Gleeson nel ruolo di Silvermane, il potente boss mafioso che ha profondi legami con il passato dell’investigatore, Abraham Popoola, nei panni di un veterano della Prima Guerra Mondiale in cerca di una nuova opportunità, Jack Huston nel ruolo di Flint Marko, una guardia del corpo, e guest star come Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher e non solo.

Il trailer diffuso da Prime Video viene proposto in due versioni, e la stessa serie TV sarà lanciata in queste due varianti: una per i più puristi, in bianco e nero (che richiama il cinema noir classico), e una nella versione denominata True-Hue, pensata per evocare la saturazione del Technicolor classico, con colori accesi e contrastati. Senza ulteriori indugi, vi lasciamo a entrambi i teaser trailer, nei quali possiamo iniziare ad apprezzare Nicolas Cage nei panni del personaggio Marvel.