Micron conferma la propria leadership nel settore degli SSD ad alte prestazioni e con un comunicato ufficiale annuncia che il nuovo SSD Micron 9650 è entrato nella fase di produzione di massa, segno che il debutto sul mercato è ormai vicino.

L’azienda, tornata recentemente alla ribalta per la chiusura del brand consumer Crucial, è quindi in procinto di rilasciare il suo primo SSD con interfaccia PCI-E Gen 6.0. I primi dettagli erano trapelati la scorsa estate, mentre ora abbiamo la conferma ufficiale di un lancio imminente, per niente scontata visto lo stato in cui versa attualmente il settore in fatto di disponibilità di chip di memoria.

Crucial 9650 è pronta ad alzare l’asticella prestazionale in modo importante, sfidando competitor di settore come Samsung ed SK Hynix che, inutile dirlo, di certo non staranno a guardare. Vediamo insieme qualche dettaglio tecnico in più.

Micron 9650 Gen 6: è un fulmine, ma quanto costerà?

Iniziamo con una riflessione che riteniamo logica. Vista la recente chiusura del ramo Crucial, è quasi inutile sottolineare che il Micron 9650 sarà un SSD rivolto esclusivamente al settore dei datacenter (formato E1.S ed E3.S), anche se come saprete niente e nessuno vieta di utilizzarlo in altri contesti, form-factor permettendo.

Rimanendo in tema, sembra che sia prevista anche una versione M.2 , ma qui più che di formato si discute di prestazioni, il top a cui si può ambire se parliamo di SSD di fascia enthusiast (o meglio server/datacenter). Micron 9650 è infatti un SSD ideato e ottimizzato per l’inferenza AI, ambito dove dovrebbe offrire prestazioni nettamente superiori agli attuali modelli PCI-E 5.0, raddoppiando quantomeno la velocità nelle lettura sequenziali.

Per questa unità Micron utilizza le memorie NAND TLC G9 di ultima generazione e ovviamente un controller proprietario che sposa l’interfaccia PCI-E 6.0, uno standard per il momento lontano dal settore dei PC dekstop consumer. Un puro SSD per datacenter quindi, accreditato di prestazioni in lettura sequenziale pari a 28.000 MB/s, o se preferite 28 GB/s.

Ma non è tutto. Il nuovo gioiello di Micron si spinge a 14.000 MB/s in scrittura e, sempre secondo i dati dell’azienda, è capace di offrire 5,5 milioni di IOPS nelle letture casuali, scendendo però a 900.000 IOPS nelle scritture; insomma, non proprio un “raddoppio” degli attuali PCI-E 5.0 top di gamma, ma di sicuro un netto passo in avanti, soprattutto dal punto di vista energetico. Micron infatti ci dice che il nuovo 9650 Gen 6 riesce a essere fino a due volte più efficiente di un modello Gen 5, uno scenario che si concretizza soprattutto nelle operazioni in lettura.

Come potrete immaginare, soprattutto se possedete già un SSD PCI-E 5.0, il raffreddamento e le temperature di esercizio su questi dispositivi sono a dir poco decisivi per la resa e la durata nel tempo. Per questo motivo Micron ha previsto sia una versione con dissipatore ad aria che una seconda opzione che prevede l’integrazione in un sistema di raffreddamento a liquido.

Miglioramenti arrivano anche sul versante delle latenze (accesso al disco) e non per ultima della capacità di storage; Micron 9650 dovrebbe giungere sul mercato con capacità da 7,68 TB a 25,6 TB, mentre al momento non c’è alcun dettaglio sui costi che le prime versioni di questo SSD PCI-E Gen 6.0 potrebbero avere.

Terremo monitorata la situazione relativa ai costi giusto per dovere di cronca, anche perché come già detto si tratta di una soluzione per il mondo dei datacenter AI, mentre per noi “comuni mortali” lo standard PCI-E 6.0 è lontano ancora qualche anno.

Caratteristiche di rilievo Micron 9650 SSD