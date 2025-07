Mentre stiamo assistendo solo ora ai primi cali di prezzo degli SSD PCI-E 5.0 ad alte prestazioni, Micron fa già un passo verso il futuro e annuncia il debutto del primo SSD con interfaccia PCI-E 6.0.

Come avvenuto in passato, anche con i più recenti PCI-E 5.0, il primo SSD a sfruttare la nuova interfaccia ad alta velocità è destinato al settore datacenter, segno però che l’arrivo sul mercato consumer non dovrebbe essere poi così lontano (almeno si spera). Ma vediamo insieme tutti i dettagli e, cosa più interessante, le prestazioni, a dir poco impressionanti.

Micron 9650 PCI-E 6.0: è il nuovo riferimento per gli SSD di fascia enthusiast

L’annuncio di Micron arriva giusto in tempo per promuovere le nuove memorie NAND 3D di 9a generazione. Non riguarda solo il Micron 9650, il primo SSD M.2 PCI-E 6.0, ma anche il Micron 6600 ION da 122 TB (formato E3.S) e l’SSD Micron 7600, un drive quest’ultimo che guarda alla fascia media con interfaccia PCI-E 5.0.

Tornando al Micron 9650, che ovviamente utilizza un controller proprietario, le prestazioni dichiarate sono a dir poco notevoli, soprattutto in lettura: 28 GB/s nella lettura sequenziale e 5,5 milioni di IOPS nelle letture casuali; le prestazioni in scrittura sono altrettanto notevoli ma non molto distanti dai più veloci SSD PCI-E 5.0 ( rispettivamente 14 GB/s e 900.000 IOPS).

Stando a quanto dichiara Micron, questo SSD è ottimizzato per ambiti come l’inferenza AI, dove tra l’altro non contano solo le prestazioni ma anche le latenze, con un occhio ai consumi e più generale all’efficienza energetica. Secondo l’azienda, Micron 9650 riesce a essere fino al 67% più efficiente in lettura e il 25% in scrittura rispetto alla precedente generazione PCI-E 5.0. In coda segnaliamo anche che Micron prevede due varianti, una raffreddata ad aria e una a liquido.

Degno di nota, se non altro perché monta le stesse NAND, il Micron 6600 ION, ideato per i datacenter e per rimpiazzare i vecchi hard disk a piatto; arriverà nei prossimi mesi in taglio da 122 terabyte e, successivamente, anche da 245 TB (a dir poco mostruoso).

Al momento Micron non ha fornito dettagli sui prezzi, mentre riguardo la disponibilità, i modelli 9650 e 7600 dovrebbero arrivare a breve, verosimilmente con prezzi di listino molto diversi e non per tutte le tasche.

Caratteristiche tecniche Micron 9650