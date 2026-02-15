Se siete in procinto di acquistare una nuova scheda grafica, ma non sapete districarvi al meglio nella miriade di opzioni offerte da produttori e rivenditori, magari anche per via dell’incremento dei prezzi, oggi cercheremo di darvi una mano con una selezione dei migliori modelli che potete aquistare su Amazon Italia.

Nell’ultimo periodo, e ne abbiamo discusso in diversi articoli, la situazione del mercato PC hardware non è proprio delle più rosee; la cosiddetta “crisi delle memorie” sta impattando anche sul settore delle GPU consumer, favorendo come detto un’impennata dei prezzi e, per alcuni modelli, una disponibilità molto limitata che non fa altro che alimentare questo circolo vizioso.

Non vogliamo essere ripetitivi, anche se la situazione è sotto gli occhi di tutti, ma in questi casi chi ha necessità di reperire una scheda video nuova per giocare (o lavorare) è costretto, nella maggior parte dei casi, a una ricerca a volte snervante, in particolar modo se si guarda a contenere il budget. Il nostro intento, senza troppe pretese, è appunto quello di darvi una mano per risparmiare tempo e denaro.

Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon

Come di consueto, abbiamo stilato per i nostri lettori una selezione delle schede video più convenienti reperibili su Amazon; a seguire troverete una serie di offerte divise per fascia di prezzo, partendo dai modelli più economici arrivando alla fascia alta, sempre più “alta” aggiungiamo.

L’elenco comprende non solo schede video in offerta, ma anche prodotti al minimo storico sulla piattaforma o con un rapporto qualità/prezzo valido, in particolare in fascia media e medio-bassa. La situazione non è molto diversa rispetto alla scorsa settimana, tuttavia i modelli sono tanti e di conseguenza possiamo giocare sul fattore “riciclo”, valutando di volta in volta un brand rispetto a un altro.

Prima di procedere col nostro listone, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

Schede video fascia bassa

Schede video fascia media

Schede video fascia medio-alta