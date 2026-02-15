Se siete in procinto di acquistare una nuova scheda grafica, ma non sapete districarvi al meglio nella miriade di opzioni offerte da produttori e rivenditori, magari anche per via dell’incremento dei prezzi, oggi cercheremo di darvi una mano con una selezione dei migliori modelli che potete aquistare su Amazon Italia.
Nell’ultimo periodo, e ne abbiamo discusso in diversi articoli, la situazione del mercato PC hardware non è proprio delle più rosee; la cosiddetta “crisi delle memorie” sta impattando anche sul settore delle GPU consumer, favorendo come detto un’impennata dei prezzi e, per alcuni modelli, una disponibilità molto limitata che non fa altro che alimentare questo circolo vizioso.
Non vogliamo essere ripetitivi, anche se la situazione è sotto gli occhi di tutti, ma in questi casi chi ha necessità di reperire una scheda video nuova per giocare (o lavorare) è costretto, nella maggior parte dei casi, a una ricerca a volte snervante, in particolar modo se si guarda a contenere il budget. Il nostro intento, senza troppe pretese, è appunto quello di darvi una mano per risparmiare tempo e denaro.
Indice:
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Come di consueto, abbiamo stilato per i nostri lettori una selezione delle schede video più convenienti reperibili su Amazon; a seguire troverete una serie di offerte divise per fascia di prezzo, partendo dai modelli più economici arrivando alla fascia alta, sempre più “alta” aggiungiamo.
L’elenco comprende non solo schede video in offerta, ma anche prodotti al minimo storico sulla piattaforma o con un rapporto qualità/prezzo valido, in particolare in fascia media e medio-bassa. La situazione non è molto diversa rispetto alla scorsa settimana, tuttavia i modelli sono tanti e di conseguenza possiamo giocare sul fattore “riciclo”, valutando di volta in volta un brand rispetto a un altro.
Schede video fascia bassa
- ASUS DUAL GeForce RTX 3050 OC 6 GB, disponibile a 197 euro invece di 239,93 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 CORE 8 GB, disponibile a 269 euro invece di 299 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8 GB, disponibile a 286,59 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5050 OC Edition, disponibile a 288 euro
- Sparkle Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra 12 GB, disponibile a 324,62 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8 GB, disponibile a 351 euro
Schede video fascia media
- Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8 GB, disponibile a 375,95 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS, disponibile a 440,43 euro
- Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB, disponibile a 471,54 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus, disponibile a 611,14 euro
Schede video fascia medio-alta
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC Edition 16 GB, disponibile a 671,90 euro invece di 839,90 euro
- MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X OC 12 GB, disponibile a 686,31 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 689,96 euro
- PNY GeForce RTX 5070 OCTripla ventola, disponbile a 705,90 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 753,48 euro
- XFX Quicksilver Radeon RX 9070 XT Gaming Edition 16 GB, disponibile a 775 euro
Schede video fascia alta
- MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC 16 GB, disponibile a 1.042,90 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.049 euro invece di 1.099 euro
- MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16 GB, disponibile a 1.399 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.400,65 euro
- MSI GeForce RTX 5090 VENTUS 3X OC 32 GBB, disponibile a 3.399 euro
- Come scegliere la scheda video: la guida pratica
- NVIDIA GeForce RTX 5070 vs RTX 5060: gaming, consumi e prezzi
- AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB vs Intel Arc B580: gaming, consumi e prezzi
- AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5090: gaming, consumi e prezzi
- NVIDIA GeForce RTX 5080 vs AMD Radeon RX 9070 XT: gaming, consumi e prezzi
- AMD Radeon RX 9070 XT vs Radeon RX 9070: gaming, consumi e prezzi
