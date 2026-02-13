Dopo due anni di attesa, durante i quali diversi utenti hanno dovuto accontentarsi della versione web via browser, YouTube è finalmente disponibile con un’app nativa dedicata a Apple Vision Pro.

L’assenza di YouTube era stata una delle mancanze più evidenti al lancio del visore nel febbraio 2024, parliamo infatti di una delle piattaforme video più utilizzate al mondo, e il fatto che non fosse presente un’app ufficiale su visionOS aveva fatto discutere fin da subito; ora però, la situazione cambia in modo sostanziale.

Apple Vision Pro riceve l’app ufficiale di YouTube

Al momento del debutto di Vision Pro, Google aveva confermato che un’app era nei piani dell’azienda, invitando nel frattempo gli utenti a utilizzare Safari per accedere a YouTube. In parallelo, sull’App Store erano comparse diverse soluzioni di terze parti, che provavano a colmare il vuoto con client alternativi.

Molte di queste applicazioni tuttavia, sono state successivamente rimosse dopo segnalazioni da parte di Google per violazione delle linee guida di YouTube; un passaggio che, di fatto, ha lasciato gli utenti senza alternative reali fino ad oggi.

Con il rilascio ufficiale dell’app nativa per visionOS, l’esperienza cambia radicalmente: niente più workaround, ma un’integrazione completa pensata per l’ambiente di realtà estesa del visore Apple.

L’app include tutte le funzionalità classiche che conosciamo su smartphone e tablet: accesso ad abbonamenti e canali seguiti, playlist personali, cronologia delle visualizzazioni e supporto a YouTube Shorts.

Ma l’aspetto più interessante riguarda ovviamente la componente immersiva, YouTube per Vision Pro supporta video 3D, contenuti a 360 gradi, formato VR180 e video rettangolari tradizionali in ambienti spaziali.

Google parla di un’esperienza di visione spaziale, in cui i contenuti possono essere fruiti all’interno degli ambienti integrati di visionOS, con un approccio più immersivo rispetto al classico schermo flottante.

Inoltre, su specifiche configurazioni hardware, come la variante con chip M5, è supportata la riproduzione fino a 8K, dettaglio che punta chiaramente a valorizzare la qualità del display del visore.

Uno degli elementi chiave è la possibilità di guardare video a 360 gradi al centro dell’azione, sfruttando le capacità di tracciamento e rendering spaziale del dispositivo.

Allo stesso tempo, Google sottolinea che i video restano in primo piano e al centro, per garantire anche un’esperienza più tradizionale e rilassata. In altre parole, l’app non forza un utilizzo totalmente immersivo, ma lascia spazio a diversi stili di fruizione, dall’intrattenimento passivo alla vera e propria esperienza VR.

L’arrivo di YouTube rappresenta un passaggio strategico per l’ecosistema di Apple, soprattutto considerando che l’assenza di alcune app chiave era stata uno dei punti critici del lancio iniziale del visore; con l’ingresso ufficiale di YouTube la piattaforma visionOS si arricchisce dunque di un nuovo servizio centrale per contenuti educativi, intrattenimento, live streaming e creator economy.

L’app YouTube per Apple Vision Pro è disponibile da oggi su App Store per tutti gli utenti del visore.