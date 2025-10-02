Il lancio di Apple Vision Pro ha senza dubbio stuzzicato la curiosità degli addetti ai lavori e degli appassionati di tecnologia ma si tratta comunque di un prodotto di nicchia e, pertanto, il suo futuro è sempre stato incerto.

Il colosso di Cupertino ha pertanto pensato allo sviluppo di una versione più leggera, così da avere un dispositivo più facilmente commerciabile ma di recente pare che i piani dell’azienda siano cambiati.

Apple Vision Pro fa spazio agli smart glass

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, il colosso di Cupertino avrebbe preso la decisione di sospendere lo sviluppo della versione leggera di Apple Vision Pro, in modo da poter concentrare tempo e investimenti su un progetto ritenuto al momento più importante: stiamo parlando di occhiali smart.

Ebbene sì, Apple avrebbe deciso che lanciare uno o più modelli di smart glass sia di fondamentale importanza, così da poter competere con Meta, che è decisamente in vantaggio da questo specifico punto di vista, forte delle sue partnership con Ray-Ban e Oakley.

Sarebbero due le versioni di smart glass a cui il colosso di Cupertino starebbe lavorando: un primo modello, con nome in codice N50, pensato per lavorare in abbinamento con l’iPhone, non avrà uno schermo integrato e potrebbe essere presentato già il prossimo anno (sebbene per l’esordio ufficiale sul mercato ci sarà da attendere sino al 2027).

Ma Apple avrebbe avviato anche lo sviluppo di un secondo modello, una sorta di variante premium, dotata di un display e attesa sul mercato per il 2028 (sebbene potrebbe essere commercializzata anche nel 2027).

Per quanto riguarda Apple Vision Pro, questo device non dovrebbe essere accantonato e già entro la fine del 2025 potrebbe essere lanciata una nuova versione con piccoli aggiornamenti. Staremo a vedere.