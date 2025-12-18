La Notte degli Oscar si appresta a cambiare casa e ad abbracciare il digitale sempre di più: a partire dal 2029, gli Academy Awards non andranno più in onda sulla televisione tradizionale, ma saranno trasmessi in esclusiva su YouTube, segnando la fine di uno dei rapporti più longevi della storia dell’intrattenimento americano e l’inizio di una nuova fase completamente digitale per il cinema globale.

L’annuncio arriva direttamente dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e rappresenta una svolta simbolica e strategica. La collaborazione con ABC, rete che ha ospitato gli Oscar per decenni ed è parte del gruppo Disney, resterà in vigore fino al 2028, anno in cui la cerimonia celebrerà il suo centesimo anniversario. Dal 2029 in poi, YouTube diventerà la piattaforma esclusiva della serata più attesa di Hollywood e di tutti gli appassionati di cinema.

La fine di un’era televisiva e i dettagli dell’accordo con YouTube

Il legame tra gli Oscar e la televisione generalista ha rappresentato uno degli appuntamenti più iconici dell’anno, entrando di fatto anche nell’immaginario collettivo e nella cultura pop. Tuttavia, negli ultimi anni, il calo progressivo degli ascolti e il cambiamento delle abitudini di fruizione degli utenti hanno reso sempre più evidente la necessità di ripensare il modello di distribuzione allargandolo ad altre piattaforme per raggiungere, quasi letteralmente, gli spettatori.

La decisione di abbandonare la TV tradizionale non arriva quindi come un fulmine a ciel sereno in quanto l’Academy sembra aver preso atto di un panorama mediatico in cui lo streaming e le piattaforme digitali sono diventati centrali, soprattutto per il pubblico più giovane e internazionale.

Per quanto concerne le specifiche dell’accordo, l’intesa con YouTube, a quanto pare, non si limita alla sola notte degli Oscar. Il canale ufficiale dell’Academy ospiterà un ventaglio di contenuti molto più ampio, pensato per accompagnare il pubblico durante tutto l’anno e non solo nel momento della premiazione.

Tra gli eventi inclusi figurano i Governors Awards, l’annuncio ufficiale delle nomination, il Nominees Luncheon, gli Student Academy Awards e i premi scientifici e tecnici. A questi si affiancheranno interviste con registi, attori e membri dell’Academy, podcast dedicati al cinema e programmi educativi, con l’intento di costruire una presenza continua e riconoscibile, per trasformare gli Oscar da singolo evento annuale a una vera e propria piattaforma culturale sempre attiva.

Un altro tassello importante dell’accordo riguarda il patrimonio storico dell’Academy; qui entra in gioco Google Arts & Culture, che collaborerà alla digitalizzazione di parte degli archivi, rendendo accessibili online materiali, documenti e reperti che finora erano rimasti confinati a spazi fisici o consultabili solo da addetti ai lavori.

Si tratta di un passo significativo verso l’apertura dell’istituzione che adesso vuole rendere più visibile e fruibile la propria storia, il che significa anche rafforzare il legame con un pubblico internazionale che non ha vissuto direttamente le epoche d’oro del cinema hollywoodiano ma che ora avrà la possibilità di farsi una cultura.

Ebbene, dal 2029, quindi, la Notte degli Oscar non sarà più legata a un canale televisivo, ma a una piattaforma digitale globale come YouTube. Una scelta che chiude definitivamente un capitolo storico e ne apre un altro, per un evento che cerca da anni di rimanere rilevante in un mondo dell’intrattenimento profondamente trasformato dal digitale.