Il team di WhatsApp sta preparando un potenziale bel regalo per gli utenti in possesso di un Apple Watch, ovvero una versione della popolare app di messaggistica compatibile proprio con gli smartwatch di casa Apple.

Per il momento disponibile in beta (e quindi per pochi fortunati), l’app è in fase di sviluppo e dovrebbe arrivare sul canale stabile tra qualche settimana (o al massimo tra qualche mese). Andiamo a scoprirla in anteprima.

WhatsApp per Apple Watch sta per diventare realtà

Un paio d’anni dopo rispetto all’app per Wear OS, WhatsApp sta per rilasciare anche l’app per watchOS, offrendo agli utenti Apple Watch un’app “complementare” di quella che abbiamo su iPhone che consenta di messaggiare direttamente dal polso.

Finora gli utenti Apple Watch hanno potuto esclusivamente sfruttare il sistema di notifiche di base, quello offerto dal sistema operativo, godendo di un’esperienza limitata rispetto ad altre app di messaggistica.

L’app nativa di WhatsApp per watchOS consentirà agli utenti di avere l’app e le sue funzionalità (almeno di base) sul polso: notifiche, lettura dei messaggi, risposte con testo e reazioni; il tutto con un’interfaccia utente che ben si sposa con Apple Watch.

Allo stato attuale, l’app necessita che l’iPhone sia nelle vicinanze per funzionare e quindi non funziona in maniera indipendente. La configurazione iniziale avviene però in automatica, senza bisogno di scansionare un codice QR (come avviene invece quando colleghiamo dispositivi aggiuntivi).

Al momento è disponibile solo per i (pochi e fortunati) beta tester

Considerando il fatto che un Apple Watch necessita di un iPhone per funzionare e che le app disponibili sullo smartwatch ricalcano principalmente quelle già disponibili sullo smartphone, per usufruire di WhatsApp dal polso dovremo avere sul nostro iPhone una versione specifica con supporto per la declinazione da polso dell’app di messaggistica.

Allo stato attuale, tale versione è la 25.32.10.71 beta, distribuita agli utenti iscritti al programma WhatsApp Beta su Testflight. Sfortunatamente questo programma è al completo (è rarissimo trovare qualche posto disponibile) e, di conseguenza, possono provare l’app su Apple Watch solo coloro che fanno già parte del programma e che possiedono anche uno smartwatch della Mela morsicata.

WhatsApp per watchOS è compatibile esclusivamente con watchOS 10.0 e versioni successive del sistema operativo. Non sappiamo ancora quando l’app nativa per watchOS verrà rilasciata a tutti gli utenti: il ciclo di sviluppo in beta è appena partito; potrebbero volerci settimane (o mesi) prima del rilascio in forma stabile.

