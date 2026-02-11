Nelle ultime ore Garmin ha distribuito nuovi aggiornamenti in beta per tutti i suoi smartwatch e sportwatch più recenti, proseguendo con i lavori di affinamento e ottimizzazione del prossimo major update che dovrebbe arrivare a breve.

I dispositivi coinvolti sono i modelli di punta, a partire da Fenix 8 Pro, gli smartwatch per i runner Forerunner 970 e 570, tutti i modelli di fascia media della gamma Instinct 3 (AMOLED, Solar), Instinct E e Instinct Crossover AMOLED, e gli smartwatch più eleganti e rifiniti come Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuove beta per i Garmin Fenix 8 e tutti i modelli simili

Come anticipato in apertura, Garmin ha potrato avanti il ciclo di sviluppo verso il futuro major update per i propri smartwatch e sportwatch di punta più recenti: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

Tutti i modelli coinvolti sono andati oltre rispetto alla precedente versione 21.20 beta e, negli ultimi giorni, hanno ricevuto la versione 21.22 beta e la successiva versione 21.24 beta; in entrambi i casi vengono risolti bug. Ecco i dettagli:

Changelog – versione 21.22 beta (dalla 21.20 beta) Risolto il problema per cui Fenix ​​8 Pro non riusciva ad acquisire il GPS nelle app CIQ. Changelog – versione 21.24 beta (dalla 21.22 beta) Risolto il possibile crash durante l’associazione a Messenger dopo aver cancellato le impostazioni.

Nuova beta per i Garmin Forerunner 970 e 570

Altro giro altra corsa anche per gli sportwatch Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570 che, a una decina di giorni dalla precedente versione 16.17 beta, ricevono la nuova versione 16.28 beta. Il changelog diffuso da Garmin (qui per il 970, qui per il 570) è molto lungo e parla di novità, bugfix e non solo.

Changelog – versione 16.28 beta Aggiunge una vista rapida che tiene traccia del tuo peso.

Aggiorna le tue indicazioni di allenamento tenendo conto delle immersioni recenti.

Aggiunge una vista rapida che tiene traccia dei dettagli sulla durata della batteria e delle prestazioni.

Aggiunge una vista rapida per monitorare le tue squadre sportive preferite.

Aggiunge piani di allenamento incentrati su allenamenti a tempo, allenamenti cardio e allenamenti di forza opzionali.

Aggiunge una vista rapida per monitorare come i comportamenti quotidiani influiscono su determinati parametri di salute.

Aggiunge informazioni alla panoramica del sonno per l’orario ideale per andare a letto e svegliarsi.

Aggiunge filtri colore alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge avvisi vocali alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge un’attività per registrare più sport di seguito.

Aggiunge avvisi vocali quando si utilizza un dispositivo radar compatibile.

Aggiunge suoni di allarme aggiuntivi.

Aggiunge notifiche intelligenti al menu di fase per consentire di ritardare le notifiche fino a dopo l’attività.

Migliora il ritmo per una maggiore reattività.

Consente di salvare obiettivi personalizzati sui campi da golf.

Salva le modifiche alle ripetizioni strutturate per il prossimo allenamento a intervalli.

Risolve un problema per cui poteva essere caricato l’allenamento di ciclismo Garmin Coach sbagliato quando si selezionava di eseguire l’allenamento.

Risolve un problema che poteva causare il ripristino del dispositivo durante il caricamento di un percorso per il ciclismo indoor.

Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione di una schermata vuota dopo l’accesso al lettore musicale durante un’attività.

Risolve un problema che poteva causare errori parziali durante l’utilizzo del Wi-Fi per i caricamenti.

Risolve altri bug minori.

Aggiornate le traduzioni. Modifiche per il solo Forerunner 970: Risolve il problema del riepilogo post-attività di sci di fondo che non mostra la velocità massima o il chilometraggio.

Nuova beta per Garmin Instinct 3 e tutti i modelli simili

A pochi giorni dalla precedente versione in anteprima, è già tempo di una nuova beta anche per Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Il changelog della nuova versione 13.23 beta parla di un singolo problema risolto, suggerendo che non dovrebbe mancare poi molto al rilascio del prossimo major update in forma stabile.

Changelog – Versione 13.23 beta (dalla 13.22 beta) Risolto un possibile crash durante la trasmissione della frequenza cardiaca.

Nuova beta per Garmin Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6

Chiudiamo con Garmin Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6, smartwatch che non ricevevano una nuova versione in anteprima dallo scorso 24 gennaio e per i quali arriva la nuova versione 16.28 beta che è accompagnata da un changelog molto lungo.

Il team di sviluppo parla di novità, bug risolti, ottimizzazioni e miglioramenti specifici per ciascuno dei tre modelli. Di seguito riportiamo il changelog completo diffuso direttamente da Garmin (qui per Venu 4, qui per Venu X1, qui per vivoactive 6).

Changelog – Versione 16.28 beta Registro delle modifiche (tutti i modelli): Aggiunge una vista rapida che tiene traccia del tuo peso.

Aggiunge una vista rapida che tiene traccia dei dettagli sulla durata della batteria e delle prestazioni.

Aggiunge una vista rapida per monitorare le tue squadre sportive preferite.

Aggiunge suoni di allarme aggiuntivi.

Aggiunge le notifiche intelligenti al menu Stage per consentire di ritardare le notifiche fino a dopo l’attività.

Risolve un bug critico che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’uso generale o all’avvio di un’attività.

Risolve un problema per cui poteva essere caricato un allenamento di ciclismo Garmin Coach errato quando si selezionava di eseguire l’allenamento.

Risolve un problema che poteva causare il ripristino del dispositivo durante il caricamento di un percorso per il ciclismo indoor.

Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione di una schermata vuota dopo l’accesso al lettore musicale durante un’attività.

Risolve un problema che poteva causare errori parziali durante l’utilizzo del Wi-Fi per i caricamenti.

Risolve il problema del riepilogo post-attività di sci alpinismo che non mostrava la velocità massima o il chilometraggio.

Risolve altri bug minori.

Aggiornate le traduzioni. Ulteriori aggiornamenti (tutti i modelli): GCM Translations v3.50 Registro delle modifiche (vivoactive 6 e Venu X1): Aggiunge piani di allenamento incentrati su allenamenti a tempo, allenamenti cardio e allenamenti di forza opzionali.

Aggiunge una panoramica per monitorare come i comportamenti quotidiani influiscono su determinati parametri di salute.

Aggiunge filtri colore alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge avvisi vocali alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge un’attività per registrare più sport di seguito.

Aggiunge avvisi vocali quando si utilizza un dispositivo radar compatibile. Registro delle modifiche (Venu 4 e Venu X1): Aggiorna le tue istruzioni di addestramento tenendo conto delle immersioni più recenti. Registro delle modifiche (Venu X1): Aggiunge informazioni dettagliate alla panoramica del sonno per l’orario ideale per andare a letto e svegliarsi.

Aggiunge notifiche intelligenti al menu della fase per consentire di ritardare le notifiche fino a dopo l’attività.

Migliora il ritmo per una maggiore reattività.

Salva le modifiche alle ripetizioni strutturate per il prossimo allenamento a intervalli.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.