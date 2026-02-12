Doppia novità in casa Sony: il marchio nipponico presenta oggi non solo un nuovo modello di cuffie true wireless, le WF-1000XM6, ma anche una nuova colorata variante per le cuffie a padiglione WH-1000XM6. Scopriamo insieme tutti i dettagli sui prodotti in arrivo, compresi i prezzi per il mercato italiano.

Sony lancia le WF-1000XM6, cuffie TWS con una super cancellazione del rumore

Iniziamo dalla vera e propria novità, ossia le cuffie true wireless Sony WF-1000XM6. Il nuovo modello vuole offrire una qualità audio di alto livello unita a una migliore precisione per quanto riguarda la cancellazione del rumore, a una maggiore qualità delle chiamate e a una connettività perfezionata rispetto alla versione precedente (WF-1000XM5).

Le cuffie propongono un design ergonomico ottimizzato per una migliore vestibilità, e secondo il produttore offrono le migliori prestazioni di cancellazione del rumore al mondo, con un’ulteriore riduzione del 25% rispetto al modello precedente. In particolare, vanno a migliorare le prestazioni nella gamma di frequenze medio-alte, comune negli ambienti quotidiani.

Cancellazione del rumore e qualità audio

Le WF-1000XM6 possono contare sull’avanzato processore di cancellazione del rumore HD QN3e, che consente un controllo più preciso grazie a quattro microfoni (uno in più rispetto al modello precedente). Ad alimentare le cuffie ci pensa il processore V2 di Sony, ereditato dalle 1000XM5, che dispone di Adaptive Noise Cancelling Optimizer, un’avanzata tecnologia in grado di analizzare il rumore esterno e le condizioni di utilizzo in tempo reale, garantendo prestazioni di cancellazione del rumore ottimali in ogni momento.

La funzione di cancellazione è stata ulteriormente migliorata anche per ridurre al minimo i suoni che potrebbero infiltrarsi attraverso gli spazi tra i gommini e il condotto auditivo, adattandosi alla forma e alla vestibilità di ogni utente. In più, le cuffie arrivano con gli esclusivi gommini auricolari (in quattro misure) con isolamento acustico, progettati proprio per unire il comfort al blocco dei rumori esterni.

Le WF-1000XM6 garantiscono una qualità audio elevata grazie ai due potenti processori che lavorano in sinergia per offrire chiarezza, dettaglio e precisione: le prestazioni migliorate dell’amplificatore DAC, supportate dal processore QN3e già citato, promettono note chiare in ogni frangente, mentre il processore integrato V2 supporta l’elaborazione a 32 bit (il modello precedente si fermava a 24 bit), per un suono ancora più ricco.

Il driver di nuova concezione del produttore vuole introdurre una nuova dimensione nella qualità del suono, e il diaframma presenta un design esclusivo, che unisce materiali diversi. La casa nipponica ha studiato tutto nei particolari: dall’elaborazione del segnale all’uscita audio, ogni dettaglio viene gestito con precisione, così da ridurre al minimo la distorsione e da ottenere un accurato audio ad alta risoluzione.

Per raggiungere il suo obiettivo, Sony ha lavorato a stretto contatto con studi di registrazione rinomati, e ha chiesto consiglio e tratto ispirazione da un team di ingegneri del suono vincitori o candidati ai Grammy, che hanno collaborato con artisti come Ed Sheeran, Rihanna, Lady Gaga, Bob Dylan, Alicia Keys e non solo.

Le cuffie offrono Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme, compatibilità con 360 Reality Audio, un equalizzatore a 10 bande personalizzabile nell’app Sony | Sound Connect, headtracking e la funzione Background Music Effect. Non mancano l’accesso a Gemini e a Gemini Live, così come la connettività LE Audio Bluetooth di nuova generazione, che garantisce una minore latenza.

Autonomia, chiamate e design

L’autonomia dichiarata arriva a 8 ore con una singola ricarica, oppure fino a 24 ore considerando la batteria extra della custodia (compatibile con la tecnologia Qi per la ricarica wireless).

Per quanto riguarda le chiamate, le cuffie di nuova generazione sono dotate di due microfoni e di un sensore a conduzione ossea su ciascun lato, oltre che di un avanzato algoritmo di riduzione del rumore beamforming basato sull’intelligenza artificiale. Le WF-1000XM6 possono isolare in modo smart la voce, anche quando si è circondati da ambienti rumorosi, garantendo che la persona con cui si sta parlando senta sempre chiaramente.

A livello di design, Sony ha ulteriormente migliorato la vestibilità, progettando le cuffie in modo che seguano le curve naturali dell’orecchio interno, riducendo il fastidio e rendendole ancora più comode da indossare, anche durante un uso prolungato. Il nuovo modello presenta un corpo più sottile di circa l’11% rispetto al modello precedente, con l’intento di ridurre al minimo l’interferenza con i contorni dell’orecchio. Inoltre è stato migliorato il flusso d’aria all’interno, così da ridurre i rumori come passi e masticazione.

Disponibilità e prezzo

Le Sony WF-1000XM6 sono disponibili all’acquisto nelle colorazioni Black e Platinum Silver, accompagnate da una custodia ulteriormente perfezionata. Si possono già trovare sia sul sito ufficiale sia su Amazon (in preordine con lancio fissato al 14 febbraio). Il prezzo consigliato è di 299 euro.

Nuovo colore per le Sony WH-1000XM6: arriva la versione Sand Pink

Oltre al nuovo modello qui sopra, Sony lancia oggi una nuova colorazione per le già conosciute WH-1000XM6, cuffie di fascia alta con una delle migliori tecnologie di cancellazione del rumore sul mercato. “Le persone scelgono le cuffie non solo per ascoltare la musica, ma anche come accessorio che si adatta perfettamente ai loro abiti” sostiene l’azienda nipponica, e questo ha ispirato la nuova versione Sand Pink.

Questa inedita tonalità costituisce un’elegante aggiunta alla gamma, e si affianca alle attuali opzioni di colore Black, Platinum Silver e Midnight Blue. Le WH-1000XM6 Sand Pink vengono proposte in esclusiva sul Sony Store Online dal 12 al 18 febbraio 2026, e arriveranno presso tutti gli altri rivenditori autorizzati dal giorno successivo (19 febbraio). Il prezzo consigliato è sempre di 449 euro.