Dopo il mito dell’automobilismo lanciato nelle scorse ore, restiamo in casa LEGO cambiando un po’ genere: il gruppo presenta oggi la Nave Portacontainer Maersk Dual-Fuel, un nuovo set da collezione che consente di ricreare l’avveniristica Ane Maersk, una vera e propria icona nella rivoluzione del trasporto marittimo.

Debutta il set LEGO che riproduce la Ane Maersk in mattoncini

LEGO presenta il nuovo set Nave Portacontainer Maersk Dual-Fuel (#40955), composto da 1516 pezzi e curato come sempre nei minimi dettagli. La novità permette ai costruttori dai 12 anni in su di ricreare in mattoncini l’iconica Ane Maersk, con un set perfetto sia per il gioco sia come pezzo da esposizione.

Il nuovo set LEGO in edizione limitata è pensato per gli appassionati di nautica e per i costruttori più creativi, e mette a disposizione una serie di dettagli realistici: tra questi possiamo citare la plancia apribile con alloggi per l’equipaggio, le finestre trasparenti della sala motori, le passerelle estraibili e i container costruibili.

La Nave Portacontainer vuole unire ingegno e stile, per un’esperienza gratificante sotto tutti i punti di vista. Incoraggia adolescenti e adulti a dare vita alla prima nave a doppio carburante a basse emissioni di dimensioni compatibili con le abitazioni: sul suo supporto, misura 18 cm di altezza, 60 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza. Per celebrare questo lancio, la LEGO Minifigure Factory (disponibile online in alcuni Paesi e nei LEGO Store selezionati) presenta un nuovo ed esclusivo torso da capitano, perfetto per la creazione di una propria minifigure personalizzata per comandare l’imbarcazione.

Prezzo e disponibilità del set 40955

La Nave Portacontainer Maersk Dual-Fuel LEGO viene già proposta sul LEGO Shop ufficiale, ma nel momento in cui stiamo scrivendo non risulta ancora acquistabile. L’uscita è comunque prevista per il 1° marzo 2026 al prezzo consigliato di 149,99 euro.