C’è stato un tempo in cui le radioline a transistor erano il massimo della tecnologia. Con le loro batterie, maniglia per il trasporto e antenna estraibile potevano essere ascoltate ovunque, al mare come al lago, magari per ascoltare le partite di calcio la domenica, quando ancora le pay TV erano fantascienza.

Il Gruppo LEGO ha pensato a chi ha qualche anno sulle spalle, ha vissuto l’epoca d’oro delle radio, in particolare quella a cavallo tra gli anni 70 e 80 del secolo scorso, con il set LEGO Icons Radio Vintage, perfetto per chi cerca un oggetto decorativo unico nel proprio genere. Lo abbiamo montato in un caldo pomeriggio di luglio e oggi ve ne parliamo meglio nella nostra recensione completa.

Attenzione maniacale ai dettagli

Seguendo quello che è un trend ormai consolidato, anche LEGO Icons Radio Vintage abbandona i sacchetti in plastica per fare posto a quelli di carta, otto in questo caso, che contengono i mattoncini colorati. È presente un corposo manuale arricchito da diversi aneddoti, come da tradizione.

Il montaggio si rivela fin da subito molto divertente, con soluzioni particolari che prendono forma pian piano e permettono di iniziare a intuire come funzioneranno i vari meccanismi, realizzati in maniera molto precisa senza che però il processo risulti troppo complicato, ideale quindi anche per i più giovani.

Si parte dal telaio interno, al quale vengono man mano aggiunti i meccanismi di movimento delle due manopole, del selettore, con alcune soluzioni decisamente ingegnose che si sono piaciute parecchio. Fin dall’inizio si nota una attenzione quasi maniacale per i dettagli, dai tile che riportano le frequenze, in AM e FM come accadeva sulle radio dell’epoca, con un selettore rosso e alcuni tile trasparenti a simulare la plastica protettiva.

Molto interessante anche la costruzione della parte frontale, con una serie di griglie che, grazie al design sottostante, lascia intravedere l’apertura scura sotto alla quale dovrebbe trovarsi, in una radio reale, l’altoparlante. Splendido l’inserto sul lato destro con il logo LEGO, anch’esso dell’epoca che non risultare mai fuori contesto.

Perfetta anche la scelta dei colori, con una parte che richiama il legno, utilizzato molto spesso nelle radio più datate, e il frame della radio realizzato in un verde chiaro che ben si adatta alle mode cromatiche degli anni 70, dove le tinte pastello andavano alla grande. Il tocco finale è dato dalla maniglia, sufficientemente robusta e rinforzata da permettere di trasportare la radio, e l’antenna che può essere ripiegata sul retro della radio o estratta, una pratica normale per ottenere una miglior ricezione del segnale analogico.

Una soluzione innovativa

La vera novità, che rende particolarmente realistico questo set, è il mattoncino sonoro, un elemento 4×4 con speaker, tasto di riproduzione e batteria. Al termine del montaggio del set è sufficiente rimuovere il coperchio posteriore della radio e fissare il mattoncino nel punto predisposto.

A questo punto dovrete “accendere” la radio ruotando la manopola di sinistra, e simulare la sintonia di una stazione radio ruotando la manopola di destra. I meccanismi interni provocheranno una serie di scatti, a ciascuno dei quali corrisponde una pressione sul tasto del mattoncino sonoro, avviando la riproduzione casuale di uno degli effetti sonori.

Vi sembrerà di cambiare stazione radio, tra fruscii, spot pubblicitari, speaker e annunciatori e una musica che, se avete visto LEGO Movie, riconoscerete immediatamente, cisto che è impossibile da dimenticare. Ruotando la manopola si sposta anche il selettore che indica la frequenza attuale, proprio come accadeva nelle vecchie radio a transistor e, prima ancora, nelle radio valvolari.

E se volete simulare completamente il funzionamento di una radio, potete aprire il coperchio posteriore, inserire uno smartphone utilizzando l’apposito supporto, e avviare la vostra playlist preferita, alzando ovviamente il volume. Il set non offre ovviamente alcun effetto di amplificazione, se non un leggero riverbero dovuto alla forma della radio. Ideale per stupire gli amici che non hanno mai visto prima il set, e far credere loro che si tratti di una vera radio realizzata coi mattoncini LEGO.

In conclusione

La linea Icons si arricchisce con un set davvero unico, pronto a fare bella mostra di sé in casa, su una vecchia credenza come su un mobile più moderno. Il mattoncino audio, combinato con le due manopole, rende ancora più realistico un set che vale fino all’ultimo centesimo speso.

Pro: Look perfetto



Il mattoncino sonoro



Cura incredibile per i dettagli Contro: niente da segnalare