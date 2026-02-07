Gli appassionati di musica lo sanno bene, spesso e volentieri una canzone riesce a catturarci al punto da spingerci ad andare oltre il semplice ascolto, cercando di comprenderne il significato, l’ispirazione e tutto ciò che si cela dietro la sua realizzazione; è proprio partendo da questa esigenza che Spotify ha annunciato About the Song, una nuova funzionalità attualmente in versione Beta pensata per arricchire l’esperienza di ascolto con contesto, curiosità e storie legate ai brani.

Come sempre, l’obbiettivo dichiarato è quello di rafforzare il legame tra utenti e artisti, offrendo strumenti che permettano di vivere la musica in modo più consapevole e coinvolgente, andando oltre la semplice riproduzione in background.

Cos’è la nuova funzione About the Song di Spotify e come funziona

About the Song è una nuova sezione integrata direttamente nella vista In riproduzione dell’app mobile di Spotify, qui gli utenti possono trovare una serie di schede scorrevoli che raccontano la storia della canzone che stanno ascoltando, approfondendone il significato, il contesto creativo e alcuni interessanti retroscena.

Le informazioni proposte vengono riassunte da fonti terze, con l’obbiettivo di mettere in evidenza dettagli rilevanti e momenti dietro le quinte, il tutto in una forma rapida e facilmente consultabile, perfettamente in linea con l’esperienza mobile dell’app.

Al momento, è bene sottolinearlo, About the Song è ancora in Beta e presenta alcune limitazioni piuttosto chiare:

disponibile solo su dispositivi mobili (iOS e Android)

(iOS e Android) accessibile in lingua inglese

riservata agli utenti Spotify Premium

attiva esclusivamente in alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda e Australia

Gli utenti nostrani dunque, dovranno pazientare ancora un po’ prima di poter mettere le mani su questa novità, sempre che Spotify decida di estenderne progressivamente la disponibilità.

Per chi rientra nei mercati supportati, l’utilizzo è piuttosto semplice e immediato: durante l’ascolto di una canzone basta aprire la vista In riproduzione nell’app mobile di Spotify, scorrere verso il basso fino a trovare la scheda Informazioni sul brano (About the Song) nelle tracce compatibili, e continuare a scorrere per esplorare le storie e i contenuti dedicati alla canzone.

Spotify sottolinea inoltre che sia gli artisti che gli ascoltatori possono condividere feedback direttamente dalla scheda, contribuendo così a migliorare e modellare questa nuova esperienza nel tempo.

Secondo Spotify, About the Song rappresenta un ulteriore tassello nella missione di avvicinare gli utenti agli artisti che amano, offrendo un contatto più diretto con il processo creativo e con il significato delle opere musicali; un approccio che, se ben sviluppato, potrebbe trasformare l’ascolto in qualcosa di ancora più personale e coinvolgente.

Resta ora da capire come e quando questa funzione uscirà dalla fase beta, se verrà localizzata in altre lingue e, soprattutto, quanto verrà ampliato il catalogo di brani supportati.