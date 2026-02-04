Logitech amplia la propria offerte di periferiche da gaming serie G e annuncia il debutto delle cuffie G325 LIGHTSPEED, una soluzione pensata per chi vuole giocare in mobilità (e quindi senza fili) senza però rinunciare a comfort e a un’esperienza audio immersiva.

Stando a quanto dichiara Logitech inoltre, l’obiettivo di questo modello è anche quello di venire incontro all’utenza che da un lato cerca qualità e affidabilità, ma dall’altro vuole contenere i costi. L’obiettivo del prodotto si evince facilmente anche dalle note rilasciate dall’azienda che, attraverso il direttore generale, Ujesh Desai, dichiara:

Vogliamo che tutti i giocatori possano vivere esperienze di altissimo livello. Ecco perché abbiamo dotato le nuove cuffie G325 di così tante funzionalità. Hanno un design estremamente confortevole, una batteria a lunga durata, un audio eccezionale e funzionano su PC, console e dispositivi mobile. Sono progettate per i giocatori che amano giocare su diverse piattaforme.

Logitech G325 LIGHTSPEED: come e versatili per giocare ovunque

Disegnate e realizzate per supportare i gamer “in movimento”, anche durante le sessioni di gioco più lunghe, le Logitech G325 presentano una struttura ultraleggera, morbidi cuscinetti auricolari e una vestibilità moderna che garantisce comfort in tutte le situazioni.

Il design può essere definito pulito e minimalista, inoltre segnaliamo che le cuffie sono disponibili tre varianti di colore (lilla, nero e bianco), integrando tutti i comandi essenziali (accensione, Bluetooth, volume e mute) sul dispositivo stesso.

Al pari di altre periferiche Logitech senza fili, uno dei punti forti delle Logitech G325 LIGHTSPEED è rappresentato dalla tecnologia wireless LIGHTSPEED, veloce, a bassa latenza e soprattutto affidabile; l’utente comunque può scegliere anche di collegarsi via Bluetooth che, diciamolo pure, va a incidere in modo importante sull’autonomia.

A questo proposito, Logitech dichiara un’autonomia di oltre 24 ore, mentre se parliamo di qualità del suono, a bordo è presente una tecnologia audio a 24 bit, senza omettere il microfono integrato con tecnologia beamforming.

A chiudere la dotazione di queste cuffie troviamo poi la piena integrazione con Logitech G HUB e l’app mobile, strumenti grazie ai quali i giocatori possono personalizzare l’equalizzazione, le impostazioni del microfono e attivare la riduzione del rumore basata sull’Intelligenza Artificiale; questo è possibile a prescindere dal dispositivo, che sia PC, console, smartphone o handheld.

Disponibilità e prezzo delle cuffie Logitech G325 LIGHTSPEED

Le cuffie da gaming Logitech G325 LIGHTSPEED sono già disponibili presso il sito ufficiale del produttore a un prezzo di 79,99 euro; al momento la disponibilità presso partner e rivenditori non è molto alta ma a breve dovrebbero essere disponibili anche su Amazon Italia.

Caratteristiche principali Logitech G325 LIGHTSPEED