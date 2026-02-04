Garmin ha annunciato il Varia RearVue 820, la nuova generazione del suo radar per biciclette con luce posteriore integrata. Il dispositivo promette un rilevamento dei veicoli più avanzato, una batteria con maggiore autonomia e una luce posteriore più brillante rispetto ai modelli precedenti, pensata per aumentare la sicurezza dei ciclisti sulle strade.

Il lancio arriva in un contesto in cui la sicurezza stradale per chi pedala resta una questione critica. Secondo i dati più recenti, nell’ultimo anno in Italia oltre 200 ciclisti hanno perso la vita in incidenti stradali, mentre decine di migliaia sono rimasti coinvolti in sinistri spesso con conseguenze gravi.

La maggior parte degli incidenti avviene su strade urbane ed extraurbane condivise con il traffico motorizzato, dove velocità, distrazione alla guida e scarsa visibilità rappresentano i principali fattori di pericolo.

Garmin Varia RearVue 820 vanta funzioni da primo della classe

Il cuore del nuovo Varia RearVue 820 è una tecnologia radar potenziata capace di analizzare non solo la presenza dei veicoli in avvicinamento, ma anche le loro dimensioni, i movimenti laterali e i livelli di minaccia. Quando collegato a un dispositivo Edge compatibile o all’app Varia, i ciclisti ricevono avvisi visivi e sonori che indicano se il mezzo in avvicinamento rappresenta un pericolo maggiore o minore in base a velocità e traiettoria.

Il sistema è in grado di distinguere tra veicoli piccoli, medi e grandi, inviando avvisi specifici direttamente sul display Edge o nell’app. Il radar rileva i mezzi di trasporto a oltre 175 metri di distanza e avvisa anche quando un veicolo segue il ciclista alla stessa velocità o sta effettuando un sorpasso.

Grazie a un campo visivo più ampio, il dispositivo può rilevare i movimenti laterali dei veicoli e inviare notifiche anche sugli smartwatch Garmin compatibili. Alcuni modelli selezionati, attualmente nel programma Garmin Public Beta, possono fornire anche avvisi audio oltre alla vibrazione al polso.

Luce posteriore visibile a oltre 2 km

La vera chicca del prodotto è la luce posteriore del Varia RearVue 820, la più brillante mai progettata da Garmin per questa linea di prodotti, visibile a oltre 2 chilometri di distanza. Il dispositivo offre diverse modalità di luminosità tra cui flash diurno, flash notturno, modalità fissa e modalità peloton per le uscite in gruppo.

Una funzionalità interessante è la capacità di fungere da luce stop: il dispositivo rileva automaticamente quando il ciclista sta rallentando o frenando e avvisa i veicoli che seguono. I pattern di luminosità possono essere personalizzati attraverso l’app Varia.

Batteria e design

L’autonomia della batteria rappresenta un altro punto di forza. Il Varia RearVue 820 offre fino a 24 ore in modalità flash diurna e fino a 30 ore in modalità solo radar, un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti.

Il design è stato reso più compatto e include una porta USB-C per la ricarica. Il nuovo supporto per il reggisella si adatta in modo sicuro a quasi tutte le bici da strada o gravel.

Prezzo e disponibilità

Il Garmin Varia RearVue 820 ha un prezzo consigliato di 299,99 euro ed è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale Garmin.