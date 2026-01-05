8BitDo alza l’asticella nel mondo dei controller premium annunciando il Controller Ultimate 3E per Xbox, un nuovo gamepad ufficialmente licenziato Xbox pensato per i giocatori più esigenti, che puntano su precisione, personalizzazione e prestazioni competitive. Il lancio commerciale è atteso per il secondo trimestre del 2026 e un prezzo indicativo di 149,99 dollari (circa 140 euro al cambio attuale).

Compatibile con Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows, Android e dispositivi Apple, l’Ultimate 3E nasce con un obiettivo chiaro: offrire un’esperienza di livello pro completamente modulare, adattabile a qualsiasi stile di gioco, dal competitivo online agli action single player.

Moduli intercambiabili, joystick TMR e trigger avanzati

Il cuore del nuovo controller è la personalizzazione fisica. 8BitDo introduce moduli ABXY intercambiabili, permettendo di scegliere tra pulsanti in silicone oppure micro-switch, per passare da una pressione morbida a un feedback più tattile in pochi secondi. Anche D-pad e joystick sono sostituibili, con diverse opzioni incluse per adattarsi a giochi di guida, FPS o titoli fighting.

I joystick utilizzano tecnologia TMR (Tunnel Magnetoresistance), abbinata a un ADC a 12 bit per garantire maggiore precisione, stabilità e durata rispetto alle soluzioni tradizionali. A livello visivo, gli stick sono circondati dai Fire Ring RGB, che forniscono feedback in tempo reale durante il gioco.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Prestazioni al top e polling rate fino a 1000 Hz

Uno degli aspetti su cui 8BitDo ha chiaramente deciso di spingere con il controller Ultimate 3E per Xbox è quello delle prestazioni pure, con un’attenzione particolare al pubblico competitivo. Il controller supporta infatti un polling rate fino a 1000 Hz su PC, sia in modalità cablata che wireless, un valore che si traduce in una latenza estremamente ridotta e in una risposta praticamente istantanea agli input. In termini pratici, significa che ogni pressione di un pulsante o movimento dello stick viene registrato e trasmesso al sistema con una frequenza paragonabile a quella delle periferiche professionali da esport, un vantaggio concreto soprattutto negli sparatutto competitivi, nei giochi di combattimento e nei titoli multiplayer ad alta intensità.

A completare il quadro troviamo i trigger con tecnologia Hall-effect, progettati per offrire maggiore precisione e affidabilità nel tempo rispetto ai tradizionali meccanismi a contatto. La presenza di due livelli di stop regolabili consente di adattare la corsa dei grilletti in base al tipo di gioco: una pressione corta e immediata per gli FPS, oppure una corsa più lunga e progressiva per giochi di guida e simulazione. È una soluzione che punta alla versatilità, permettendo al controller di trasformarsi rapidamente senza compromessi.

Particolarmente interessanti sono anche i bumpers extra-rapidi L4 e R4, posizionati per essere raggiunti con facilità e pensati per azioni che richiedono tempi di reazione minimi. Il fatto che siano completamente rimappabili direttamente dal controller, senza passare da software esterni o menu complessi, rafforza l’idea di un dispositivo progettato per chi vuole controllo totale e immediatezza.

Nel complesso, Ultimate 3E si presenta come un controller che non si limita a promettere prestazioni elevate sulla carta, ma che cerca di tradurle in vantaggi reali durante il gioco, puntando su reattività, precisione e adattabilità. Un approccio che lo colloca a pieno titolo nella fascia alta del mercato, rivolgendosi a chi non è disposto a scendere a compromessi quando si parla di input e controllo.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Dock wireless, autonomia estesa e compatibilità totale

Il controller è accompagnato da una base di ricarica wireless integrata, progettata senza contatti fisici per ridurre l’usura e aumentare l’affidabilità nel tempo. Basta sollevarlo dal dock per riconnettersi automaticamente e iniziare subito a giocare, senza procedure aggiuntive.

All’interno trova spazio una batteria da 1.400 mAh, capace di garantire fino a 18 ore di utilizzo continuo, mentre la ricarica completa richiede circa 4-5 ore. Sul fronte della connettività, Ultimate 3E offre wireless 2.4G o USB su Xbox e PC, Bluetooth su dispositivi mobili, oltre a jack audio da 3,5 mm e controlli audio integrati, per un’esperienza completa e versatile su più piattaforme.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

8BitDo Ultimate 3E per Xbox: prezzo e disponibilità

Con Ultimate 3E, 8BitDo punta con decisione al segmento del gaming competitivo, proponendo un controller che combina qualità costruttiva premium, modularità avanzata e prestazioni di livello professionale. L’attenzione ai dettagli hardware, insieme alla presenza di accessori dedicati e al supporto software ufficiale, rafforza l’idea di un prodotto pensato non solo per le prestazioni immediate, ma anche per adattarsi nel tempo alle esigenze dei giocatori più esigenti.

Il controller si rivolge chiaramente a chi gioca su Xbox e PC e cerca una soluzione più evoluta rispetto ai pad standard, con un focus particolare su reattività, personalizzazione e affidabilità nelle sessioni competitive. È una mossa ambiziosa per 8BitDo, che con Ultimate 3E prova a consolidare la propria presenza anche nel mondo console Xbox, storicamente più chiuso e selettivo.

Al momento 8BitDo ha già indicato un prezzo di riferimento per il controller Ultimate 3E: il prezzo di vendita fissato dall’azienda è di 149,99 dollari. Al cambio attuale, la cifra si traduce in circa 140 euro, tasse escluse, posizionando il controller nella fascia premium del mercato, a diretto confronto con le soluzioni ufficiali Xbox Elite e con i controller professionali pensati per l’eSport.

Resta invece da chiarire quando partiranno i preordini e quale sarà il prezzo finale per il mercato europeo, che potrebbe variare leggermente in base a IVA, distribuzione e bundle inclusi. 8BitDo ha confermato che ulteriori dettagli verranno comunicati nei prossimi mesi, mentre il debutto commerciale è previsto nel corso del 2026.