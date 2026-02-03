Nelle scorse ore il team di sviluppatori dell’applicazione Zepp ha dato il via al rilascio di un nuovo piccolo aggiornamento che dovrebbe portare con sé un’importante novità per gli utenti Amazfit.

Ricordiamo che si tratta dell’applicazione ufficiale degli smartwatch Amazfit, grazie alla quale gli utenti possono gestire il proprio orologio dallo smartphone ad esso connesso e visualizzare l’enorme quantitativo di dati che questi dispositivi sono in grado di raccogliere, con grafici e altre interessanti funzionalità, il tutto con la possibilità di usufruire anche di servizi aggiuntivi a pagamento.

Un nuovo update dell’app Zepp risolve un bug

Lo scorso mese il team di Zepp Health ha dato il via al rilascio della versione 10.0 dell’app Zepp sia su Android che su iOS, introducendo alcune nuove funzionalità, inclusa una sezione dedicata ai Badge.

Ebbene, a distanza di pochi giorni è arrivato il rilascio di una nuova versione dell’app, la v10.0.5, al momento pare soltanto per gli utenti iOS e per alcuni device. Stando a quanto si apprende dalle segnalazioni di alcuni utenti, tale versione dell’applicazione va a risolvere un problema legato alla frequenza cardiaca massima, metrica che con la versione 10.0.0 non si riusciva a personalizzare.

Secondo il changelog ufficiale, inoltre, con la versione 10.0.5 dell’applicazione viene introdotta una nuova funzionalità per la gestione dell’equipaggiamento, grazie alla quale dovrebbe divenire più semplice il monitoraggio della distanza percorsa.

Allo stato attuale è possibile scaricare la versione 10.0.5 dell’applicazione per iOS dall’Apple App Store mentre non vi sono informazioni su quando la medesima versione potrebbe essere implementata per gli utenti di dispositivi Android tramite il Google Play Store ma dovrebbe essere questione di pochi giorni.