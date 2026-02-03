ASUS ROG ha annunciato le Kithara, un paio di cuffie progettate per portare un suono di qualità audiofila anche nel mondo del gaming. Il dispositivo è stato sviluppato in collaborazione con HiFiMan, produttore specializzato in apparecchiature audio di fascia alta, e rappresenta il primo headset da gaming open-back con driver planari magnetici nella lineup ROG.

L’obiettivo dichiarato è soddisfare i gamer che “pretendono assoluta chiarezza, precisione e realismo” dal proprio audio. Non si trattano delle classiche cuffie gaming con RGB e bassi pompati, insomma, ma un prodotto che strizza l’occhio a chi viene dal mondo hi-fi e non vuole scendere a compromessi anche quando gioca.

Driver planari da 100mm ottimizzati per il gaming

Il cuore delle Kithara sono i driver planari magnetici da 100mm, una tecnologia tipicamente riservata alle cuffie audiofili di fascia alta. Secondo ROG, questi driver sono stati ottimizzati specificamente per il gaming, garantendo una risposta in frequenza ampia, distorsione ridotta e un livello di dettaglio capace di rivelare segnali posizionali sottili come passi, ricariche delle armi e movimenti a distanza.

L’azienda sostiene che questi segnali audio rimangono distinti anche durante i momenti più caotici del gameplay, rendendo le cuffie potenzialmente ideali per i gamer competitivi dove sentire un nemico avvicinarsi può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Design open-back per una scena sonora ampia

Il design open-back permette una separazione netta tra bassi, medi e alti, caratteristica che dovrebbe rendere le Kithara ottime anche per l’ascolto musicale al di fuori delle sessioni di gioco. È una scelta progettuale che privilegia la qualità del suono rispetto all’isolamento acustico.

Le cuffie integrano un microfono boom full-band con alto rapporto segnale-rumore. I percorsi di segnale per audio e microfono sono separati, riducendo significativamente il crosstalk e garantendo comunicazioni vocali più pulite durante le sessioni multiplayer.

Versatilità e comfort

ROG ha puntato sulla massima versatilità nelle connessioni. Le Kithara includono un cavo bilanciato con plug intercambiabili e supportano diverse tipologie di collegamento: 3,5 mm, 4,4 mm e 6,3 mm. Nella confezione è incluso anche un adattatore USB-C a doppio 3,5 mm, per coprire praticamente qualsiasi scenario d’uso tra PC, console e dispositivi mobili.

Trattandosi di cuffie pensate per sessioni prolungate, il comfort non è stato trascurato. Il telaio in metallo offre una vestibilità regolabile, mentre l’archetto presenta un’imbottitura multistrato. Sono inclusi due set di cuscinetti auricolari intercambiabili, per adattare la sensazione d’uso alle proprie preferenze.

Prezzo e disponibilità

Le ASUS ROG Kithara sono disponibili da subito al prezzo di 299 euro presso i rivenditori ASUS autorizzati. Un posizionamento che le colloca decisamente sopra la media delle cuffie gaming tradizionali, ma in linea con la qualità dei componenti e la collaborazione con HiFiMan. Per chi cerca un prodotto che funzioni tanto per il gaming competitivo quanto per l’ascolto musicale serio, potrebbero rappresentare un compromesso interessante.