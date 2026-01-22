Come preannunciato la scorsa settimana, arrivano oggi in Italia le HUAWEI FreeClip 2, nuove cuffie true wireless progettate per unire un comfort quotidiano e un design innovativo, che vanno a perfezionare sotto diversi aspetti il modello di prima generazione. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche, le peculiarità e come acquistarle in offerta lancio.

Le HUAWEI FreeClip 2 arrivano ufficialmente in Italia

Huawei annuncia oggi il lancio delle sue nuove cuffie wireless: le HUAWEI FreeClip 2 ereditano l’innovativa architettura C-bridge della generazione precedente, fondendo estetica e tecnologia con un design open-ear. Il nuovo modello risulta più leggero (5,1 grammi) e offre una vestibilità migliorata, così che possa essere utilizzato tutto il giorno quasi senza accorgersene. In più, integrano un potente driver a doppia membrana per rendere l’ascolto ancora più smart e immersivo.

Le FreeClip 2 offrono un design leggero C-bridge migliorato, con un silicone liquido delicato sulla pelle e una lega a memoria di forma ad alte prestazioni, che promette vestibilità confortevole e leggerezza anche dopo un uso prolungato. Il Comfort Bean è più leggero e piccolo rispetto ai modelli precedenti, ed è studiato per adattarsi all’orecchio senza cadere: questo anche grazie a una regolazione micrometrica basata su oltre 10.000 campioni di orecchio umano a livello globale. Anche l’Acoustic Ball è stato migliorato per offrire un suono potente da una forma compatta.

Le nuove cuffie senza fili vogliono fungere sia da dispositivi di ascolto sia da accessorio di moda, e sono proposte in una gamma di nuove colorazioni, ognuna pensata per uno stile unico: blu, bianco, oro rosa e nero; le prime due presentano una superficie con una trama fine con effetto denim, secondo le parole di Huawei pensata per evocare un senso di libertà e comfort.

Il cuore delle HUAWEI FreeClip 2 è costituito dal processore NPU con AI, che offre una potenza di calcolo 10 volte maggiore. Supporta funzionalità come la consapevolezza in tempo reale, il volume adattivo e il miglioramento vocale adattivo, per un ascolto chiaro sia nelle stanze silenziose sia negli ambienti affollati. Volume e bassi risultano più forti del 100% grazie all’integrazione del sopra citato driver a doppia membrana, con la possibilità di riprodurre tutte le sfumature pensate dall’artista, che si tratti di voci, percussioni, bassi, alti e quant’altro.

Sfruttano un sistema di cancellazione del rumore in chiamata a tre microfoni e algoritmi DNN multi-canale per garantire nitidezza a entrambi gli interlocutori: il processore NPU migliora la cancellazione del rumore andando a filtrare gli eventuali suoni di sottofondo e a potenziare la voce di chi parla, con l’intento di mantenere le telefonate chiare anche negli ambienti più rumorosi (come i mezzi pubblici, ad esempio). In più, il sistema a onde sonore inverse riduce al minimo la dispersione del suono, in modo che le conversazioni rimangano private.

Le cuffie sono certificate IP57 per la resistenza a polvere e acqua, e si dimostrano adatte a gestire il sudore dell’attività fisica, ma anche la pioggia e tutte le situazioni della vita di tutti i giorni. Supportano la connessione a più dispositivi contemporaneamente e risultano intercambiabili, con canali audio autoadattativi sinistra-destra.

E per quanto riguarda l’autonomia? Le HUAWEI FreeClip 2 promettono fino a 38 ore di utilizzo totale (considerando la custodia di ricarica), un dato che le rende adatte per viaggi lunghi, riunioni ed eventi senza necessità di ricariche frequenti.

Prezzo e uscita delle nuove cuffie

Le HUAWEI FreeClip 2 sono disponibili all’acquisto in Italia da oggi, 22 gennaio 2026, nelle colorazioni blu, bianco e nero, al prezzo consigliato di 199 euro. In occasione del lancio, potete approfittare di uno sconto di 40 euro (scendendo dunque a 159 euro), valido fino al 1° marzo 2026 sul Huawei Store: per ottenerlo non dovete fare altro che seguire il link qui in basso e digitare il coupon ATUTTOCLIP21 in fase di acquisto, nel campo dedicato ai codici promozionali.

Inoltre, i primi acquirenti possono portarsi a casa in omaggio un set di accessori firmati dal brand di design It’s Lava (fino a esaurimento scorte). Anche questa volta, per ogni euro speso sul Huawei Store potete ricevere 10 punti, che potete accumulare e utilizzare per ottenere sconti futuri.