Jabra torna a far parlare di sé nel mondo dell’audio professionale con una novità pensata per intercettare le esigenze sempre più ibride di chi lavora (e vive) con le cuffie sempre indossate. La nuova serie Jabra Evolve3 segna un cambio di passo netto rispetto al passato, non solo sul piano tecnologico ma anche su quello estetico e concettuale: l’obiettivo dichiarato è superare la distinzione tra cuffie “da ufficio” e cuffie “da tempo libero”.

Nel panorama attuale, fatto di smart working, call continue, spostamenti e contenuti multimediali fruiti ovunque, Jabra prova a proporre un prodotto unico capace di adattarsi a contesti diversi senza alcun compromesso. Le Evolve3 nascono proprio per offrire qualità vocale di livello professionale durante le chiamate, ma allo stesso tempo garantire comfort, autonomia e resa audio adatte anche all’ascolto musicale o all’intrattenimento.

La scelta di eliminare il classico archetto del microfono è probabilmente il segnale più evidente di questo cambio di rotta. Una soluzione che punta a rendere le cuffie più discrete, moderne e “indossabili” anche fuori dall’ambiente lavorativo, senza rinunciare alla chiarezza della voce. A questo si aggiungono tecnologie avanzate di cancellazione del rumore, un forte focus sull’intelligenza artificiale e una gestione pensata sia per l’utente finale sia per i reparti IT.

La serie è composta da due modelli, Evolve3 85 e Evolve3 75, che condividono la stessa filosofia ma si rivolgono a utenti con esigenze leggermente diverse in termini di vestibilità e isolamento.

Jabra Evolve3: cuffie crossover tra lavoro e quotidianità

Le nuove Jabra Evolve3 puntano tutto su un’esperienza d’uso fluida e senza distrazioni. Il sistema di cancellazione del rumore adattiva lavora in tempo reale, regolando l’isolamento in base all’ambiente e mantenendo le prestazioni elevate anche durante le chiamate, un aspetto tutt’altro che scontato nel settore.

Grande attenzione anche alla componente vocale, infatti grazie a soluzioni basate su deep learning e su un’elaborazione avanzata del segnale, la voce viene isolata in modo preciso anche in contesti complessi, come spazi aperti o ambienti affollati. Il tutto senza dover ricorrere a microfoni esterni visibili, migliorando sia l’estetica sia la praticità.

Non manca poi l’apertura verso il futuro del lavoro basato sull’IA. Le Evolve3 sono pensate per l’interazione vocale con assistenti intelligenti, trascrizioni e comandi vocali, diventando uno strumento utile anche in mobilità o in situazioni in cui tastiera e schermo non sono immediatamente disponibili.

Dal punto di vista del design, Jabra ha scelto linee pulite e colori sobri, con due approcci diversi: over-ear per chi cerca massimo isolamento e immersione, on-ear per chi preferisce leggerezza e maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante. In entrambi i casi, il comfort resta centrale, così come l’autonomia, pensata per coprire senza problemi intere giornate di lavoro (e non solo).

Prezzo e disponibilità

La nuova serie Jabra Evolve3 arriverà ufficialmente sul mercato a partire dal 1° marzo 2026. Entrambi i modelli saranno inizialmente disponibili nelle colorazioni standard, mentre la variante Warm Gray arriverà successivamente, a partire da aprile 2026, solo in alcuni mercati selezionati. Per quanto riguarda i prezzi, Jabra Evolve3 85 sarà proposta al prezzo di 569 euro mentre Jabra Evolve3 75 sarà disponibile a 399 euro.

Si tratta di prezzi che collocano chiaramente le Evolve3 nella fascia alta del mercato, ma coerenti con un prodotto che punta a unire audio professionale, tecnologie avanzate e un approccio più “consumer” rispetto alle classiche cuffie da ufficio. Una scommessa interessante, che potrebbe ridefinire il concetto stesso di headset professionale nei prossimi anni.