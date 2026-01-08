Nel corso delle ultime ore, PlayStation ha presentato ufficialmente Hyperpop Collection, la nuova serie pensata per PlayStation 5 e relativi controller DualSense, con colorazioni in grado di incontrare perfettamente tutti i gusti e preferenze dei giocatori di tutto il mondo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Hyperpop Collection: tutti i dettagli sulla nuova collezione di PlayStation

Le cover per la console PlayStation 5 e i controller DualSense si tingono di nuove colorazioni inedite grazie ad Hyperpop Collection, in grado di arricchire con sgargianti tonalità cromatiche le proprie postazioni dedicate al gaming. Stando a quanto dichiarato da alcuni dei designer dietro il progetto, Sae Kobayashi e Leo Cardoso, Hyperpop Collection deve la sua ispirazione al bagliore delle luci RGB, utilizzate classicamente all’interno delle postazioni da gaming più innovative e “appariscenti”, incarnando a detta loro i concetti di forza e la potenza.

Sia le cover che i controller DualSense si tingono dunque di inedite tonalità bicolore (frutto del mix tra il nero lucido e i colori al neon), e nello specifico sarà possibile scegliere tra tre opzioni che vi riportiamo di seguito:

Techno Red

Remix Green

Rhythm Green

Nello specifico, i nuovi controller della serie Hyperpop Collection saranno disponibili in Europa ad un un costo di 84,99 euro, mentre le cover intercambiabili per la console PlayStation 5 saranno vendute al prezzo di 74,99 euro, con quantità limitate.

La serie Hyperpop Collection sarà disponibile a partire dal prossimo 12 marzo, con la possibilità di preordinare ogni accessorio sul sito ufficiale della compagnia a partire dal prossimo 16 gennaio. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a riguardo direttamente da PlayStation, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.