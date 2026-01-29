Henry Cavill ha condiviso su Instagram le prime due immagini ufficiali di Highlander, il reboot dell’iconico film del 1986 che aveva come protagonisti Christopher Lambert e Sean Connery. Sono i primi materiali concreti di una produzione annunciata ormai da anni e che finalmente inizia a prendere forma agli occhi del pubblico.

Alla regia c’è Chad Stahelski, il regista dietro la saga di John Wick. Un nome che da solo anticipa la direzione del progetto in cui ci si attende azione coreografata con grande precisione e scene di combattimento dal grande impatto.

Il reboot di Highlander prende forma

Nel post su Instagram, Cavill ha accompagnato le immagini con un messaggio che lascia intuire quanto il percorso produttivo sia stato impegnativo.

“Sono felice di potervi offrire un primo sguardo a Highlander! È stato un percorso davvero intenso per me e ve ne parlerò quando sarà il momento giusto, ma poter condividere tutto questo rappresenta qualcosa di speciale: spero che vi piaccia.”

Parole che suggeriscono non solo la fatica fisica richiesta dal ruolo, ma anche le difficoltà di una lavorazione tutt’altro che lineare. L’attore britannico era stato annunciato come protagonista già nel 2021, ma la produzione ha accumulato ritardi significativi, complice anche un infortunio che lo stesso Cavill ha subito durante le riprese.

Le due immagini non svelano nulla della trama, ma l’estetica è ricca di atmosfere cupe, illuminazione drammatica, un look che richiama da vicino il mondo visivo di John Wick. Stahelski sembra voler portare Highlander in un territorio più moderno e spettacolare, senza però rinunciare all’aura mitica che ha reso celebre l’originale degli anni Ottanta.

Un cast ricco di nomi importanti

Accanto a Cavill, il reboot può contare su un ensemble di primo livello. Nel cast figurano l’iconico Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, l’ex wrestler WWE Dave Bautista, Marisa Abela e Max Zhang. Insomma, una formazione che da solo promette di dare spessore e varietà al racconto, mescolando veterani di Hollywood a volti più freschi.

La sceneggiatura porta la firma di Michael Finch, già noto per il suo lavoro nel cinema d’azione. Il film originale ha costruito un culto che dura da quasi quarant’anni, e qualsiasi rifacimento deve fare i conti con aspettative altissime da parte dei fan storici.

I prossimi impegni di Cavill

Nel frattempo Cavill non sta certo con le mani in mano. L’attore è impegnato anche nello sviluppo del cinematic universe di Warhammer 40.000, un progetto ambizioso che sta portando avanti con il ruolo di produttore oltre che di protagonista. Non è chiaro se questo possa influire sui tempi di uscita di Highlander, ma considerando i ritardi già accumulati è lecito aspettarsi che il film non arriverà nelle sale prima del 2027.

Resta da vedere se questo reboot riuscirà a conquistare sia chi ha amato l’originale sia una nuova generazione di spettatori. Con Stahelski alla regia e un cast di questo calibro, le premesse ci sono tutte.